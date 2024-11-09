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У Пакистані на вокзалі прогримів вибух, 25 загиблих і пів сотні поранених

Відповідальність за теракт взяла на себе "Армія визволення Белуджистану".

У Пакистані на вокзалі прогримів вибух, 25 загиблих і пів сотні поранених
теракт у Пакистані
Фото: EPA/UPG

У суботу, 9 листопада, терорист-смертник підірвав себе на залізничній станції у Кветті в Пакистані. Відомо про щонайменше 25 загиблих, 50 людей постраждали.

Про це повідомляє AFP з посиланням на поліцію.

Зазначається, що бомба вибухнула, коли майже сотня пасажирів чекали на потяг, який прямував до міста Равалпінді з Кветти, столиці провінції Белуджистан.

"Серед 25 підтверджених загиблих - 14 військовослужбовців", - заявив Мухаммад Белудж, високопоставлений представник місцевої поліції.

Понад 50 осіб зазнали поранень. Генеральний інспектор поліції Белуджистану Муззам Джах Ансарі заявив, що багато поранених перебувають у критичному стані.

Відповідальність за напад взяла на себе "Армія визволення Белуджистану", там зазначили, що терорист-смертник мав підірватися поруч з військовими, присутніми на залізничній станції.

Поліція також припускає, що йдеться про теракт, влаштований терористом-смертником; розпочато розслідування. У місті запровадили режим надзвичайного стану.

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