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Суд зупинив розгляд кримінальної справи проти Трампа щодо виборів 2020 року

Перший очікуваний крок після того, як республіканець став обраним президентом.

Суд зупинив розгляд кримінальної справи проти Трампа щодо виборів 2020 року
Дональд Трамп у суді
Фото: EPA/UPG

Як і очікувалося, обрання Дональда Трампа на посаду президента США рятує його від кримінального переслідування. Окружний суд США у Вашингтоні у п'ятницю у відповідь на клопотання спеціального радника-прокурора поставив на павзу розгляд справи щодо спроби республіканця у 2020-ому та на початку 2021 року зірвати затвердження результатів виборів.

Як пише Reuters, сторона обвинувачення стверджує, що змушена врахувати "безпрецедентну обставину", яка полягає у поверненні Трампа до Білого дому. Тепер прокуратура "потребує часу, щоб визначити належний шлях для цієї справи у відповідності до політики Департаменту юстиції".

Починаючи із 70-х років минулого століття урядовий орган, відповідальний за правосуддя, дотримується принципу, що глава держави не може бути фігурантом кримінального провадження. 

 

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