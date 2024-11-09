Суд зупинив розгляд кримінальної справи проти Трампа щодо виборів 2020 року

Перший очікуваний крок після того, як республіканець став обраним президентом.

Як і очікувалося, обрання Дональда Трампа на посаду президента США рятує його від кримінального переслідування. Окружний суд США у Вашингтоні у п'ятницю у відповідь на клопотання спеціального радника-прокурора поставив на павзу розгляд справи щодо спроби республіканця у 2020-ому та на початку 2021 року зірвати затвердження результатів виборів.

Як пише Reuters, сторона обвинувачення стверджує, що змушена врахувати "безпрецедентну обставину", яка полягає у поверненні Трампа до Білого дому. Тепер прокуратура "потребує часу, щоб визначити належний шлях для цієї справи у відповідності до політики Департаменту юстиції".

Починаючи із 70-х років минулого століття урядовий орган, відповідальний за правосуддя, дотримується принципу, що глава держави не може бути фігурантом кримінального провадження.