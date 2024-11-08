Мін’юст США: Іран працював на організацією вбивства Трампа перед виборами

Іран працював над організацією убивства Дональда Трампа перед виборами.

Деталі цієї справи оприлюднило американське Міністерство юстиції, передає «Європейська правда».

Серед фігурантів - 51-річний іранець Фархад Шакері (його депортували зі США у 2008 році), а також 49-річний Карлайл Рівера та 36-річний Джонатон Лоудголт, котрих затримали 7 листопада.

Корпус вартових Ісламської революції, зазначили у Мін’юсті, доручив Шакері встановлювати стеження за критиками іранського режиму у США. При необхідності цих осіб мали ліквідовувати.

Шакері використовував для виконання завдань мережу спільників – Лоудголта і Ріверу. Через нього ФБР і вийшло на поплічників.

Іранець розповів агентам Бюро, що отримував доручення щодо вбивств американських та ізраїльських громадян у США. Наприклад, 7 жовтня цього року він мав надати замовниками план вбивства Трампа у стислі терміни. Але у бесіді зі співробітниками ФБР Шакері запевняв, що не мав наміру пропонувати план у встановлені КВІР терміни.

Фігуранти справи отримали звинувачення у вбивстві на замовлення, що передбачає до 10 років позбавлення волі, змові з метою скоєння вбивства на замовлення (до 10 років позбавлення волі) та змові з метою відмивання грошей (до 20 років).

Замах на Трампа