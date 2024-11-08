Мін’юст США: Іран працював на організацією вбивства Трампа перед виборами

Іран працював над організацією убивства Дональда Трампа перед виборами.
Деталі цієї справи оприлюднило американське Міністерство юстиції, передає «Європейська правда».
Серед фігурантів - 51-річний іранець Фархад Шакері (його депортували зі США у 2008 році), а також 49-річний Карлайл Рівера та 36-річний Джонатон Лоудголт, котрих затримали 7 листопада.
Корпус вартових Ісламської революції, зазначили у Мін’юсті, доручив Шакері встановлювати стеження за критиками іранського режиму у США. При необхідності цих осіб мали ліквідовувати.
Шакері використовував для виконання завдань мережу спільників – Лоудголта і Ріверу. Через нього ФБР і вийшло на поплічників.
Іранець розповів агентам Бюро, що отримував доручення щодо вбивств американських та ізраїльських громадян у США. Наприклад, 7 жовтня цього року він мав надати замовниками план вбивства Трампа у стислі терміни. Але у бесіді зі співробітниками ФБР Шакері запевняв, що не мав наміру пропонувати план у встановлені КВІР терміни.
Фігуранти справи отримали звинувачення у вбивстві на замовлення, що передбачає до 10 років позбавлення волі, змові з метою скоєння вбивства на замовлення (до 10 років позбавлення волі) та змові з метою відмивання грошей (до 20 років).
Замах на Трампа
- 14 липня у кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.
- ФБР розглядало стрілянину, яка сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як можливий внутрішній терористичний акт.
- Іран неодноразово публічно погрожував помстою США за ліквідацію у 2020 році командувача Революційної гвардії генерала Сулеймані, яка сталася за наказом Трампа. У 2022 стало відомо, що небезпека загрожувала колишньому раднику експрезидента з питань національної безпеки Джону Болтону та ексочільнику Державного департаменту Майку Помпео.