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Axios: до телефонної розмови Зеленського і Трампа долучався Ілон Маск

Також бізнесмен приєднувався до бесіди переможця виборів США із президентом Туреччини.

Axios: до телефонної розмови Зеленського і Трампа долучався Ілон Маск
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Телефонна розмова Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 6 листопада, пройшла також за участю бізнесмена Ілона Маска, пише Axios.

Джерела видання повідомили, що Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від новообраного президента США, а також вважає факт, що дзвінок стався так швидко після оголошення результатів виборів, позитивним сигналом.

Розмова Трампа і Зеленського тривала близько 25 хвилин. Американець запевнив українського президента у підтримці, але не озвучив подробиць. 

Після того, як Зеленський привітав Трампа, обраний президент заявив, що підтримає Україну, але не став вдаватися до подробиць.

Маск у розмові сказав главі держави, що продовжить підтримувати Україну, зокрема, через свої супутники Starlink.

Цікаво, що Маск також долучався до розмови Трампа з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

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