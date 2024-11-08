Axios: до телефонної розмови Зеленського і Трампа долучався Ілон Маск

Також бізнесмен приєднувався до бесіди переможця виборів США із президентом Туреччини.

Телефонна розмова Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 6 листопада, пройшла також за участю бізнесмена Ілона Маска, пише Axios.

Джерела видання повідомили, що Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від новообраного президента США, а також вважає факт, що дзвінок стався так швидко після оголошення результатів виборів, позитивним сигналом.

Розмова Трампа і Зеленського тривала близько 25 хвилин. Американець запевнив українського президента у підтримці, але не озвучив подробиць.

Після того, як Зеленський привітав Трампа, обраний президент заявив, що підтримає Україну, але не став вдаватися до подробиць.

Маск у розмові сказав главі держави, що продовжить підтримувати Україну, зокрема, через свої супутники Starlink.

Цікаво, що Маск також долучався до розмови Трампа з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.