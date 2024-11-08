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WSJ: Трамп планує відновити кампанію “максимального тиску” санкціями на Іран

Видання пише, що відносини з Тегераном, який намагався вбити Трампа та інших колишніх американських чиновників, цього разу, ймовірно, будуть ще гіршими.

WSJ: Трамп планує відновити кампанію “максимального тиску” санкціями на Іран
Дональд Трамп після виступу на передвиборчому мітингу у Лас-Вегасі, штат Невада, 13 вересня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп планує різко посилити санкції проти Ірану та обмежити продажі його нафти в рамках агресивної стратегії, спрямованої на припинення підтримки Тегераном насильницьких ставлеників на Близькому Сході та його ядерної програми, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Трамп негативно ставився до Ірану під час свого першого терміну, розірвавши угоду шести країн з Тегераном, відому як Спільний всеосяжний план дій, яка мала на меті стримати роботу Ірану над ядерною зброєю. Він також нав’язав стратегію «максимального тиску» в надії, що Іран відмовиться від амбіцій щодо ядерної зброї, припинить фінансування та навчання терористичних груп і покращить ситуацію з дотриманням прав людини.

Коли він вступить на посаду 20 січня, підхід Трампа до Ірану, швидше за все, буде забарвлений тим, що його агенти намагалися вбити його та колишніх вищих помічників з питань національної безпеки після того, як вони залишили посаду, заявили колишні чиновники Трампа. Вважається, що Іран прагне помститися за удар безпілотника США в 2020 році, в результаті якого було вбито Касема Сулеймані, керівника таємних воєнізованих операцій Ірану.

Люди, які знайомі з планами Трампа та спілкувалися з його вищими радниками, сказали, що нова команда швидко діятиме, щоб спробувати перекрити доходи Ірану від нафти, включаючи переслідування іноземних портів і трейдерів, які працюють з іранською нафтою. Це відтворило б стратегію, прийняту колишнім президентом під час його першого терміну.

“Я думаю, ви побачите, що санкції поновляться, ви побачите набагато більше, як дипломатично, так і фінансово, вони намагатимуться ізолювати Іран”, — сказав колишній чиновник Білого дому. 

Експерт у галузі енергетики Роберт Макналлі вважає, що США, зокрема, можуть накласти санкції на китайські порти, через які проходить іранська нафта.

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