У Будапешті Зеленський зустрівся із президенткою Молдови і запросив її в Україну

Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.
Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах. Він наголосив на тому, що важливо координувати зусилля України і Молдови на шляху до членства у ЄС.
Президенти обговорили спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією, протидію російській дезінформації та її впливу на парламентські вибори в Молдові наступного року.
Зеленський запросив Санду відвідати Україну.
- Саміт Європейської політичної спільноти цьогоріч приймала Угорщина. Відвідав захід і український президент.
- Володимир Зеленський у своєму виступі закликав посилити тиск на РФ, надати Україні більше зброї і відкинув поступки перед російським диктатором.