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У Будапешті Зеленський зустрівся із президенткою Молдови і запросив її в Україну

Лідери обговорили російську агресію і дезінформацію, а також рух України і Молдови до ЄС.

У Будапешті Зеленський зустрівся із президенткою Молдови і запросив її в Україну
Мая Санду і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах. Він наголосив на тому, що важливо координувати зусилля України і Молдови на шляху до членства у ЄС.

Президенти обговорили спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією, протидію російській дезінформації та її впливу на парламентські вибори в Молдові наступного року.

Зеленський запросив Санду відвідати Україну.

  • Саміт Європейської політичної спільноти цьогоріч приймала Угорщина. Відвідав захід і український президент.
  • Володимир Зеленський у своєму виступі закликав посилити тиск на РФ, надати Україні більше зброї і відкинув поступки перед російським диктатором. 
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