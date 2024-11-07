У Будапешті Зеленський зустрівся із президенткою Молдови і запросив її в Україну

Лідери обговорили російську агресію і дезінформацію, а також рух України і Молдови до ЄС.

Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах. Він наголосив на тому, що важливо координувати зусилля України і Молдови на шляху до членства у ЄС.

Президенти обговорили спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією, протидію російській дезінформації та її впливу на парламентські вибори в Молдові наступного року.

Зеленський запросив Санду відвідати Україну.