Петр Павел закликав до створення комплексного плану відновлення України

Він має бути схожий на план Маршалла щодо відновлення зруйнованої Європи після Другої світової війни.

Президент Чехії Петр Павел виступив за комплексний, інтегрований та скоординований план відновлення України. Цей план мають створити Північна Америка та Європа.

Про це повідомляє видання České noviny.

За словами Павела, цей план принесе Україні перспективу, на яку вона може розраховувати. Він має бути схожий на план Маршалла щодо відновлення зруйнованої Європи після Другої світової війни.

Як вважає Павел, якщо люди, які емігрували з України, знатимуть про проекти, до яких вони можуть бути залучені, це буде добре для України та інших країн. Система біженців для українців не повинна збіднити Україну людьми, які могли б брати участь у післявоєнній відбудові країни. Натомість вони повинні бачити можливості в Україні, порівнянні з тими, які вони бачать у західних країнах.

Петр Павел також очікує продовження чеської ініціативи щодо боєприпасів і наступного року. А до кінця цього року Україна має отримати 500 тис. артилерійських боєприпасів.

Президент Чехії також зауважив, що результат війни в Україні буде критичним для майбутнього міжнародного порядку.

“Наша слабкість може підштовхнути Китай підвищити свої ставки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Інші країни, малі та великі, також можуть бути схильні скористатися своїми шансами”, - наголосив Павел.