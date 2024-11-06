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Умєров: понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС

У рамках Місії військової допомоги EUMAM ЄС до кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч.

Умєров: понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС
Рустем Умєров
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з делегацією Комітету з питань політики та безпеки ЄС.  Очільник відомства наголосив, що підтримка України — внесок у безпеку всього європейського континенту. 

Про це Рустем Умєров розповів у Facebook. Глава Міноборони подякував голові Комітету з питань політики та безпеки ЄС пані Дельфін Пронк та послу ЄС в Україні Катаріні Матерновій за допомогу в реалізації важливих безпекових ініціатив. "Зокрема, з жовтня 2022 року в рамках Місії військової допомоги EUMAM понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС, і до кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч. Вдячний за рішення послів ЄС продовжити мандат Місії ще на два роки", — повідомив він. Умєров додає, що головною метою є зробити місію EUMAM ще ефективнішою. Очільник відомства підкреслив важливість проведення навчань місії в Україні, що значно прискорить підготовку українських військових. "Також закликав європейські країни інвестувати у виробництво безпосередньо в Україні. Ми готові укладати довгострокові контракти та розвивати спільне виробництво дронів, далекобійних засобів і боєприпасів", — додає Рустем Умєров. Також, Україна очікує новий транш допомоги від ЄС у розмірі 1.9 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, "кошти, які нам потрібні негайно". 

"Ми також сподіваємося, що партнери знайдуть можливість виділити 6 млрд євро з Європейського фонду миру для зміцнення українського війська на фронті. Майбутнє України — в Європейському Союзі та НАТО. Ми продовжимо посилювати співпрацю, аби разом протистояти коаліції диктатур на чолі з росією", — наголошує Умєров.

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