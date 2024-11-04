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Одна з країн-учасниць конференції у Канаді готова допомагати утримуваним росіянами українцям

Вона висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у РФ.

Одна з країн-учасниць конференції у Канаді готова допомагати утримуваним росіянами українцям
Міністерська конференція з людського виміру Формули миру в Монреалі
Фото: Офіс президента

На Міністерській конференції в канадському Монреалі, присвяченій поверненню полонених і депортованих українців, одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у Росії.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. 

За його словами, існуючі міжнародні інструменти не можуть захистити права тисяч українців, які наразі утримуються в РФ: військовополонених, цивільних заручників і примусово депортованих дітей.

"Агресор нехтує міжнародним правом, відмовляючи міжнародним спостерігачам і медикам у належному доступі до них. Втім, попри всі складнощі та перешкоди з боку рф, команда Президента невпинно працює над поверненням українців і забезпеченням належного ставлення до тих, хто перебуває в кривавих лапах ворога", – зазначили у міністерстві. 

  • Учасники Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка проходила нещодавно у канадському Монреалі, схвалили Спільне комюніке, згідно із яким вони зобов'язуються сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців. 
  • Один із найважливіших пунктів цього комюніке – пошук довірених країн-посередників для переговорів із Росією щодо повернення українських військових, цивільних і дітей додому. Тому із допомогою посередників запропонували створити механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги.
  • Раніше Лубінець заявив, що є нові пропозиції від партнерів, які пришвидшать процес повернення наших громадян з російського полону, та визначається країна-покровителька, яка виконуватиме функції українських дипломатів на території Росії. 
  • За словами президента, Росія продовжує утримувати в тюрмах і таборах тисячі українців. Станом 21 жовтня із полону звільнили понад 3700 людей.
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