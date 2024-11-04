Одна з країн-учасниць конференції у Канаді готова допомагати утримуваним росіянами українцям

Вона висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у РФ.

Міністерська конференція з людського виміру Формули миру в Монреалі

На Міністерській конференції в канадському Монреалі, присвяченій поверненню полонених і депортованих українців, одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у Росії.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За його словами, існуючі міжнародні інструменти не можуть захистити права тисяч українців, які наразі утримуються в РФ: військовополонених, цивільних заручників і примусово депортованих дітей.

"Агресор нехтує міжнародним правом, відмовляючи міжнародним спостерігачам і медикам у належному доступі до них. Втім, попри всі складнощі та перешкоди з боку рф, команда Президента невпинно працює над поверненням українців і забезпеченням належного ставлення до тих, хто перебуває в кривавих лапах ворога", – зазначили у міністерстві.