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Зеленський привітав Санду із перемогою на виборах

Президент зазначив, що Україна підтримує європейський вибір народу Молдови.

Зеленський привітав Санду із перемогою на виборах
Президент України Володимир Зеленський і глава Молдови Майя Санду
Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський привітав чинну президентку Молдови Майю Санду із перемогою на виборах.

Про це глава України написав у соцмережі Х. 

За його словами, Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення партнерства.

"Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", – написав Зеленський. 

  • У неділю, 3 листопада, відбувся 2 тур виборів президента Молдови. У ньому змагалися кандидат від проросійської партії соціалістів Александр Стояногло та проєвропейська кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду. 
  • До ранку 4 листопада молдовська ЦВК обробила 99,5% голосів у другому турі, і, згідно з цими результатами, Санду має голоси понад 55% виборців.
  • Під час першого туру виборів, який відбувся 20 жовтня, громадяни Молдови також голосували на референдумі за конституційне закріплення курсу країни в ЄС. Перемогли проєвропейські погляди, але лише з незначною перевагою.
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