Зеленський привітав Санду із перемогою на виборах

Володимир Зеленський привітав чинну президентку Молдови Майю Санду із перемогою на виборах.
Про це глава України написав у соцмережі Х.
За його словами, Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення партнерства.
"Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", – написав Зеленський.
Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024
Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic…
- У неділю, 3 листопада, відбувся 2 тур виборів президента Молдови. У ньому змагалися кандидат від проросійської партії соціалістів Александр Стояногло та проєвропейська кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду.
- До ранку 4 листопада молдовська ЦВК обробила 99,5% голосів у другому турі, і, згідно з цими результатами, Санду має голоси понад 55% виборців.
- Під час першого туру виборів, який відбувся 20 жовтня, громадяни Молдови також голосували на референдумі за конституційне закріплення курсу країни в ЄС. Перемогли проєвропейські погляди, але лише з незначною перевагою.