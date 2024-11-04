Зеленський привітав Санду із перемогою на виборах

Володимир Зеленський привітав чинну президентку Молдови Майю Санду із перемогою на виборах.

Про це глава України написав у соцмережі Х.

За його словами, Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення партнерства.

"Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", – написав Зеленський.

Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.



Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024