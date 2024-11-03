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На виборах у Молдові проголосували понад 54% виборців, більшість дільниць уже закрили

Голосування триває на багатьох виборчих дільницях за кордоном.

На виборах у Молдові проголосували понад 54% виборців, більшість дільниць уже закрили
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

У Молдові о 21:00  (збігається з київським часом) закрилася більша частина виборчих дільниць – за винятком тих, де через черги голосування було продовжене.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними ЦВК, станом на 21:20 проголосували 54,12% виборців, число громадян Молдови, які взяли участь у другому турі виборів президента, наближається до 1,7 мільйона.

Президентка Молдови Мая Санду, яка балотується на новий термін, подякувала співгромадянам за активність і закликала тих, хто ще може проголосувати за кордоном, зробити це.

"Дякую всім людям, які взяли участь у голосуванні, з усіх куточків країни. Особливо я дякую жителям Кишинева, які прийшли сьогодні голосувати у великій кількості. Я також хочу подякувати молоді, яка встановила рекордну явку. Я дякую громадянам за межами країни, які продемонстрували виняткову мобілізацію. Голосування триває на багатьох виборчих дільницях за кордоном, і я закликаю тих із вас, хто ще не прийшов на виборчі дільниці, піти та проголосувати", – сказала Санду.

Дільниці для голосування відкрилися о 7:00 і працювали до 21:00. 

Громадяни Молдови, які живуть за кордоном, голосують у 37 країнах світу, де відкрили 234 виборчі дільниці. Вони обирають між чинним президентом, проєвропейською кандидаткою від партії "Дія та солідарність" Маєю Санду та колишнім генпрокурором, кандидатом від Партії соціалістів Олександром Стояногло.

Раніше також повідомлялося, що молдовська поліція зафіксувала організоване підвезення виборців до дільниць для голосування.

  • 20 жовтня відбувся перший тур виборів президента, а також конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. Санду перемогла в першому турі, набравши 42,49% голосів. Стояногло здобув підтримку 25,9% виборців.
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