Натовп людей, які пережили повені в Іспанії, у результаті яких загинули щонайменше 214 людей, кидався брудом і вигукував образи на адресу короля Іспанії Феліпе VI та його дружини, а також іспанських урядовців, які в неділю вперше відвідали одне з найбільш постраждалих міст – Пайпорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання El Dario.

Урядовці разом із прем’єр-міністром Педро Санчесом супроводжували монарха, який намагався поговорити з місцевими жителями. Однак, розлючені люди, серед яких багато молоді, вигукували: "Вбивці!", "Геть!", "Ми вже мертві" і кидали у можновладців брудом.

Поліція, що оточила процесію, розгорнула парасольки, щоб захистити можновладців.

Голова уряду Валенсії Карлос Масон та прем’єр Санчес покинули процесію, а монарше подружжя намагалося врегулювати напружену ситуацію, розмовляючи з молодими людьми.

‼️ Lanzan objetos y fango al rey a su llegada a Paiporta: “¡Asesinos!”https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/GAwqOnZuWz — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Громадяни скаржилися, що офіційний візит відбувся аж через шість днів після катастрофи, та дорікали владі за затримку у допомозі після катастрофи. Вони також запитували, чому нічого не було зроблено, щоб уникнути трагедії.

Після кількох хвилин розмови з обуреними жителями Пайпорти король покинув цей район на авто разом із королевою.

"¡A ti no te falta agua... y la gente aquí muriéndose!": así han increpado a los reyes, a Sánchez y a Mazón a su llegada a Paiporta https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/kW4ci59HKt — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024