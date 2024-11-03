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​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту

Поліція розгорнула парасольки, аби захистити можновладців.

​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
Іспанія, повінь
Фото: EPA/UPG

Натовп людей, які пережили повені в Іспанії, у результаті яких загинули щонайменше 214 людей, кидався брудом і вигукував образи на адресу короля Іспанії Феліпе VI та його дружини, а також іспанських урядовців, які в неділю вперше відвідали одне з найбільш постраждалих міст – Пайпорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання El Dario.

Урядовці разом із прем’єр-міністром Педро Санчесом супроводжували монарха, який намагався поговорити з місцевими жителями. Однак, розлючені люди, серед яких багато молоді, вигукували: "Вбивці!", "Геть!", "Ми вже мертві" і кидали у можновладців брудом. 

Поліція, що оточила процесію, розгорнула парасольки, щоб захистити можновладців.

Голова уряду Валенсії Карлос Масон та прем’єр Санчес покинули процесію, а монарше подружжя намагалося врегулювати напружену ситуацію, розмовляючи з молодими людьми.

Громадяни скаржилися, що офіційний візит відбувся аж через шість днів після катастрофи, та дорікали владі за затримку у допомозі після катастрофи. Вони також запитували, чому нічого не було зроблено, щоб уникнути трагедії.

Після кількох хвилин розмови з обуреними жителями Пайпорти король покинув цей район на авто разом із королевою.

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