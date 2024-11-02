Поляку-"вагнерівцю" у Лондоні присудили 2,5 роки в'язниці

Суд у Лондоні присудив 2,5 років ув'язнення 49-річному громадянину Польщі Пьотру К., який проживає у Великобританії, але воював в Україні на стороні "вагнерівців".

Про це пише RMF24.

Пьотра, будівельника за фахом, затримали у жовтні минулого року під час інсценування історичної битви за участю вікінгів. На захід він прийшов у бойовому спорядженні з нашивками та символікою "вагнерівців". Його затримали, коли він став агресивним, розмахував кинджалом і жестом перерізав собі горло.

У п'ятницю лондонський суд засудив його до 2,5 років ув'язнення та додаткового року нагляду за те, що він був членом забороненої терористичної організації.

Свідки розповіли, що на заході поляк розповів їм, що приєднався до ПВК "Вагнера" і воював у лавах цієї терористичної організації в Україні. Він також повторив ці заяви в кількох дописах у Facebook і в повідомленнях, надісланих друзям.

Пьотр К. визнав себе винним, і під час слухання він носив "символи, пов'язані з ультраправою ідеологією та перевагою білої раси".

Чоловік пояснив, що видавав себе за "вагнерівця" лише для того, щоб "спровокувати реакцію" учасників учасників заходу, на якому його затримали через розбіжності у поглядах щодо вторгнення Росії в Україну. У його будинку знайшли книгу Адольфа Гітлера "Майн Кампф" та інші фашистські пам'ятні речі.

ПВК Вагнера було додано до списку заборонинх у Великобританії у вересні 2023 року, і з тих пір членство там або підтримка є кримінальним злочином.