США надсилають додаткові військові сили на Близький Схід

Прессекретар міністерства оборони Сполучених Штатів генерал-майор Пет Райдер повідомив про розгортання на Близькому Сході додаткових армійських сил США.

Як повідомляється у заяві, оприлюдненій на сайті Пентагону, до регіону вирушать есмінці, здатні перехоплювати балістичні ракети, ексадрильї винищувачів, літаки-заправники та дальнобійні бомбардувальники B-52. Переміщення військ відбуватиметься поступово, поки авіаносна група USS "Авраам Лінкольн" готуватиметься до відплиття.

Зброя та техніка мають продемонструвати, що США "віддані питанню захисту своїх громадян, обороні Ізраїлю та деескалації через стримування та дипломатію". У разі нападу Ірану або його союзників на американських службовців або посягання на інтереси Сполучених Штатів у регіоні "Пентагон готовий вдатися до будь-яких заходів для захисту людей".