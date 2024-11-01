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Громадяни Молдови отримують масові погрози вбивством перед виборами

Відповідну заяву зробив глава молдовського уряду Дорін Речан.

Громадяни Молдови отримують масові погрози вбивством перед виборами
Очільник уряду Молдови Дорін Речан
Фото: скриншот відео

У Молдові люди масово отримують погрози вбивством. Це відбувається перед другим туром президентських виборів, які заплановані на 3 листопада, передає «Європейська правда».

З цього приводу оприлюднив звернення очільник молдовського уряду Дорін Речан.

За його словами, атака є безпрецедентною. Громадянам країни невідомі телефонують і озвучують погрози.

«Погрози отримали журналісти, відомі особистості та звичайні громадяни. Ці акти залякування переслідують одну мету – посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори»", – сказав Речан.

Прем’єр запевнив, що молдовські державні структури "забезпечать порядок і захист громадян". Також Речан закликав людей прийти на вибори.

  • За результатами першого туру чинна президентка Майя Санду отримала 42,49% голосів виборців, а висуванець Соціалістичної партії Молдови, колишній генпрокурор республіки Олександр Стояногло – 26,95%.
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