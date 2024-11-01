У Грузії суд взяв під варту двох братів за звинуваченнями у вкиданні бюлетенів

У Грузії Марнеульський магістратський суд обрав взяття під варту двох братів, затриманих за звинуваченням у вкиданні бюлетенів на виборах 26 жовтня.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Один із обвинувачених, Ровшан Іскандаров, є заступником голови Марнеульської міськради, інший – його брат Екбар Іскандаров.

Підсудні не визнають вину.

“Говорять про фальшування, але мені не потрібно нічого фальсифікувати. Всім відомо, що в цій адміністративній одиниці мешкає 17 тисяч осіб і всі вони на 100% на моєму боці... Якщо хтось змонтує відеозапис, його за це посадять у в'язницю, це все, що я знаю... Це була справа сплановано, я в цьому певен. Сподіваюся, що це не суд “Національного руху”, це справедливий суд”, ‒ заявив на суді Ровшан Іскандаров, натякнувши, що відеокадри вкидання бюлетенів було змонтовано.

26 жовтня, у день парламентських виборів грузинські ЗМІ розповсюдили відеокадри, на яких видно, як на Марнеульський дільниці №69 чоловік кинув стос бюлетенів до виборчої скриньки.

Незабаром МВС розпочало розслідування факту за статтею 164 КК Грузії ‒ “фальсифікація виборів”, а ЦВК скасувала результати на цій дільниці.

Центральна виборча комісія Грузії заявила, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.

За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.

Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.