У Грузії суд взяв під варту двох братів за звинуваченнями у вкиданні бюлетенів

У Грузії Марнеульський магістратський суд обрав взяття під варту двох братів, затриманих за звинуваченням у вкиданні бюлетенів на виборах 26 жовтня.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Один із обвинувачених, Ровшан Іскандаров, є заступником голови Марнеульської міськради, інший – його брат Екбар Іскандаров.
Підсудні не визнають вину.
“Говорять про фальшування, але мені не потрібно нічого фальсифікувати. Всім відомо, що в цій адміністративній одиниці мешкає 17 тисяч осіб і всі вони на 100% на моєму боці... Якщо хтось змонтує відеозапис, його за це посадять у в'язницю, це все, що я знаю... Це була справа сплановано, я в цьому певен. Сподіваюся, що це не суд “Національного руху”, це справедливий суд”, ‒ заявив на суді Ровшан Іскандаров, натякнувши, що відеокадри вкидання бюлетенів було змонтовано.
26 жовтня, у день парламентських виборів грузинські ЗМІ розповсюдили відеокадри, на яких видно, як на Марнеульський дільниці №69 чоловік кинув стос бюлетенів до виборчої скриньки.
Незабаром МВС розпочало розслідування факту за статтею 164 КК Грузії ‒ “фальсифікація виборів”, а ЦВК скасувала результати на цій дільниці.
- Центральна виборча комісія Грузії заявила, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.
- За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.
- Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.
- Раніше повідомлялося, що правоохоронці Грузії розслідують факти ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день голосування на виборах. Зараз відкрито 47 кримінальних справ, що стосуються фальсифікації виборів, впливу на волевиявлення виборців, порушенню таємниці голосування, підкупу, перешкоджанню журналістській діяльності, насильству та погроз, пошкодженню та знищенню речей на місці роботи виборчої комісії або під час передвиборчої агітації.