Про «троянських коней» на виборах президента Молдови

У неділю, 3-го листопада, в сусідній з Україною Молдові – 2-й тур виборів президента країни . За результатами першого туру до виборчого «фіналу» вийшла чинна президентка республіки Майя Санду (представляє проєвропейську правоцентристську ліберальну партію «Дія та Солідарність», результат в першому турі – 42,49% голосів виборців) та висуванець Соціалістичної партії Молдови, колишній генпрокурор республіки Олександр Стояногло, результат у першому турі – 26,95%).

Фото: EPA/UPG Вибори у Молдові, 20 жовтня 2024 року

Теледебати: Хто є найпалкішим прихильником ЄС?

Напередодні повторного голосування в ефірі телебачення Молдови відбулися теледебати кандидатів, які дещо скорегували ставлення виборців до їхніх виборчих програм та намірів. Кожен з кандидатів поставив опоненту по 10 запитань. Однією з перших у телевізійній суперечці постала тема євроінтеграції Молдови та ставлення до нещодавнього референдуму з цього питання. Референдум був ініційований чинною президенткою та бойкотований молдовськими соціалістами.

Нагадаємо, ідея входження до ЄС здобула підтримку 50,35% громадян країни.

Олександр Стояногло заявив, що попри бойкот голосування, насправді є палким прихильником євроінтеграції. «Я – прихильник євроінтеграції, але не брав участь у референдумі, тому що його завданням було виконати ваші політичні цілі», – відповів Стояногло на запитання опонентки. «Це – імітація. Я в імітації участі не беру. Окрім референдуму необхідно також безперервно спілкуватися з людьми. Я впевнений, що більшість людей в Молдові – прихильники євроінтеграції. Але через те, що ви об’єднали президентські вибори та референдум, багато громадян продемонстрували протестне голосування», – висловив впевненість екс-генпрокурор країни.

«Я також впевнена, що в Молдові більшість – це прихильники ЄС. Але люди, які за вами стоять, - розповсюджували інформацію, фейки та страшилки про ЄС, а також – скуповували голоси», – апелювала Майя Санду. Нагадаємо, що в ніч після голосування вона звинуватила невідомі «злочинні угрупування» та «іноземні сили» у купівлі 300.000 голосів виборців. Щоправда, пізніше Санду зменшила цю цифру до 100.000. За її інформацією, саме таку цифру підтверджують молдовські поліцейські. Хто саме скуповував голоси та на користь кого – поки не повідомлялося.

Паспорти Румунії для кандидатів у президенти Молдови

Те, що Майя Санду має подвійне громадянство Молдови та Румунії – є загальновідомим фактом для виборців. За це її часто критикували опоненти. Втім наприкінці серпня 2024-го низка румунських ЗМІ з посиланням на офіційні дані влади Румунії повідомили про те, що румунський паспорт має також і опонент Санду по 2-му туру виборів Олександр Стояногло, якого до останнього в таборі чинної президентки називали «проросійським кандидатом».

Наявність паспортів країни ЄС та НАТО в обидвох кандидатів спровокувала дещо курйозне запитання від чинної президентки Молдови: «Скажіть мені, між нами, двома румунами, – ви справді думаєте, що Румунія підтримуватиме «людину Москви» та запропонує такі ж інвестиції в Молдову, як робила це досі?»

Названа «людина Москви» жодним чином не знітилася, оскільки, очевидно, була готова до такого підступного запитання. Стояногло відповів, що будуватиме дружні відносини з усіма партнерами, особливо з сусідами – Україною та Румунією. Також висловив впевненість, що зможе вибудувати «конструктивні стосунки» з офіційним Києвом.

«Я не пов’язаний з Платоном та Шором. Я зберу команду технократів. Це будуть люди, які зможуть покращити життя громадян. Я їх не вибиратиму за політичною ознакою. І тоді ми зможемо щось змінити в країні», – відреагував Стояногло на звинувачення опонентки у зв’язках з проросійським лобі в Молдові.

Хто такі Платон та Шор?

В’ячеслав Платон – молдовський політик, бізнесмен з російським паспортом, екс-депутат парламенту Молдови. 2017-го року засуджений молдовським судом до 18 років тюремного ув’язнення за звинуваченням у виведенні з РФ через молдовські банки близько 20 млрд $, а також за розкрадання 20 мільйонів доларів з молдовського «Вanca de Economii». 2020-го року Апеляційна палата Кишинева скасувала вирок та відправила справу на повторний розгляд. В червні 2020-го року Платон був звільнений з-під варти. У червні 2021-го року суд виправдав В’ячеслава Платона, після чого він залишив Молдову та попросив політичного притулку у Великій Британії. В Молдові нині він оголошений в розшук та заочно заарештований в іншій справі – про корупцію та шахрайство.

Ілан Шор – молдовський бізнесмен з ізраїльським паспортом, екс-голова забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». 2023-го року заочно засуджений молдовським судом до 15 років ув’язнення за відмивання грошей. 2024-го року низка політиків з орбіти Ілана Шора створили в Москві політичний блок «Побєда», мета якого – змінити проєвропейську орієнтацію Молдови. До виборів «Побєду» не допустили.

Олександр Стояноглу: Ми підтримуватимемо Україну у війні

Майя Санду ще вище підняла градус теледебатів, заявивши, мовляв, у Києві «знають, що Стояногло – людина Москви», а за його спиною – «стоїть Додон, який говорить, що «наші - вже поруч».

Для довідки: Ігор Додон – проросійський екс-президент Молдови 2016-2020 року, підозрюється молдовськими правоохоронцями у державній зраді, політичній корупції та незаконному збагаченні. На мітингу в Гагаузії в березні 2023-го року закінчив свою промову перед присутніми закликом «Наші вже поруч!», натякаючи на наближення до кордонів Молдови російських окупаційних підрозділів в Україні.

«Як ви в якості президента встановите приятельські стосунки з Україною?», – запитала Санду.

Відповідь саме на це запитання стала певною несподіванкою не стільки в Молдові, скільки в Україні. І розійшлася по стрічках новин практично усіх політичних українських ЗМІ.

«Ми розвиватимемо хороші стосунки з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні. Ми їм надаємо гуманітарну допомогу. Я впевнений, що наші взаємовідносини в період мого президентства лише зміцніють. Нині ж є лише мілітаристські висловлювання», – майже сенсаційно заявила «людина Москви».

«Людина Москви», переконаний прихильник євроінтеграції чи «троянський кінь»?

На це сама Майя Санду трохи зніяковіла та дещо невпевнено додала: «Ви вірите в те, що говорите? В Києві знають, що ви – людина Москви». Щоправда джерела такої інформації в українській столиці чинна президентка не вказала.

Висуванець молдовських соціалістів не розгубився і запропонував формалізувати європейські устремління обидвох чинних кандидатів у президенти Республіки Молдова, підписавши разом спеціальний документ.

«Як переконаний прихильник євроінтеграції я пропоную підписати Акт про невідворотність європейського шляху Молдови», – фіналізував тему геополітичного вибору країни між глобальними Сходом та Заходом кандидат в президенти Олександр Стояногло.

Майя Санду, для якої саме тема євроінтеграції була передвиборчим «конем», на якому вона збиралася вдруге в’їхати в президентські апартаменти, відчуваючи, що цього ж коня осідлав хтось інший, у відповідь лише назвала самого Стояногло «троянським конем».

Вибір 3 листопада: Хто кому «троянський кінь»?

Згідно з опитуванням відомого молдовського інформаційного видання NewsMaker, проміжну перемогу «за очками» в теледебатах здобув Олександр Стояногло. Те, що він був переконливішим у своїх запитаннях та відповідях, вважають 46,52% читачів видання.

Майю Санду вважають переможницею дебатів 35,15%. Ще 7,32% читачів висловилися про те, що «це були взагалі не дебати». За «нічию» – лише 1,86% з 2.250 громадян, що взяли участь в інтернет-голосуванні на сайті видання. Вибірка достатньо суттєва для 2,5-мільйонної Молдови. Звісно, це – ніяка не соціологія, але про певні настрої та електоральні «перетоки» голосів ці цифри дають певну інформацію для роздумів.

Після перегляду відео дебатів насправді важко сказати, хто з нинішніх кандидатів стане кращим партнером для України в президентському кріслі.

Але беззаперечно приємний факт – саме тема всебічної підтримки України, що воює з РФ за своє існування, наприкінці виборчої кампанії в Молдові стала однією з вирішальних для громадян цієї країни під час виборів свого Президента.

І справді дуже хочеться, щоб після 3-го листопада, незалежно від результатів голосування, в Молдові обійшлося без жодних «троянських коней» та без жодних непорозумінь у теплих та дружніх стосунках з найближчими та найдоленоснішими для цієї гостинної країни державами-сусідами – Україною та Румунією.

P.S.

Коли цей матеріал був готовий до публікації, в мережі з’явилася контроверсійна інформація, яка може радикально вплинути на фінал виборчої кампанії в Молдові. Низка інформаційних сайтів (з посиланням на розвідувальні служби Республіки Молдова) повідомили про підготовку російськими спецслужбами замаху на кандидата від соціалістів Олександра Стояногло.

Як прокоментував цю інформацію експерт з міжнародної безпеки Інформаційного центру «Міжмор’я» Юрій Гончаренко, Кремль начебто змінив свого «фаворита» на виборах та «домовився» з Майєю Санду: «За наявною інформацією, Санду уклала угоду з Москвою, отримавши фінансування виборчої кампанії та гарантії відсутності масових протестів… Заяви Стояногло під час передвиборчих дебатів про підтримку України та готовність розвивати конструктивні відносини з Києвом суттєво контрастують з неоднозначною позицією чинної влади», – резюмує Гончаренко.

За даними з дипломатичних джерел, які наводить експерт «Міжмор’я», Майя Санду мала регулярні контакти з російськими високопосадовцями, зокрема, з Дмитром Козаком – заступником керівника Адмінінстрації президента РФ Володимира Путіна.

Наведена інформація може стати предметом уваги молдовських правоохоронців вже після голосування 3 листопада.