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Аналіз ООН: у майже 20 країнах є високий ризик гострого голоду

Найбільше занепокоєння викликали Судан, Південний Судан, Малі, палестинські території та Гаїті.

Аналіз ООН: у майже 20 країнах є високий ризик гострого голоду
Фото: EPA/UPG

У найближчі шість місяців гостра нестача продовольства може загостритися в охопленому війною Судані і майже 20 інших країнах і територіях, переважно через конфлікти і насильство.

Про це йдеться в аналізі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Всесвітньої продовольчої програми, пише The Guardian.

Аналіз попереджає про продовольчі кризи і ситуації у всьому світу, нестача продовольства, ймовірно, загостриться, з акцентом на можливість гострого голоду.

18-місячний конфлікт призвів до голоду в Судані, порушивши продовольчі системи, викликавши переміщення та заблокувавши доступ до гуманітарної допомоги. Екстремальні погодні явища, такі як повені, також відіграли свою роль у погіршенні продовольчої безпеки.

Щоб визначити “гарячі точки” голоду в усьому світі, експерти з продовольчої безпеки та аналітики програм провели аналіз ризиків конфліктів, політичного насильства, економічних потрясінь і природних небезпек, а також оцінили поточні або ймовірні збої в сільськогосподарській діяльності, спричинені цими ризиками.

Вони виявили 22 гарячі точки голоду, де, за прогнозами, гостра продовольча безпека загостриться в період з листопада 2024 року по травень 2025 року.

Найбільше занепокоєння викликали Судан, Південний Судан, Малі, палестинські території та Гаїті, тобто там стикаються з голодом або ризиком голоду, або населення перебуває у стані катастрофи. “Люди відчувають надзвичайну нестачу їжі та стикаються з безпрецедентним тривалим голодуванням”, ‒ сказав Цюй Донюй, генеральний директор ФАО.4

У звіті йдеться, що посилення війни спричинить подальше масове переміщення та погіршить регіональну гуманітарну кризу, що призведе до збільшення транскордонних переміщень до Чаду, Південного Судану, Єгипту, Лівії, Ефіопії та Центральноафриканської Республіки.

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Аналіз класифікував Чад, Нігерію, Мозамбік, Ліван, М’янму, Сирію та Ємен як гарячі точки, що викликають велике занепокоєння. Це означає, що велика кількість населення там стикається або, за прогнозами, зіткнеться з критичним рівнем гострої продовольчої небезпеки.

Дві країни – Намібія та Лесото – вперше опинилися у списку “гарячих точок голоду” через негативний вплив погодних явищ та значне зниження сільськогосподарського виробництва цього року. Інші країни у третій найвищій категорії занепокоєння: це Кенія, Нігер, Буркіна-Фасо, Ефіопія, Малаві, Сомалі, Замбія та Зімбабве.

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