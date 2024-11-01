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В Іспанії дискутують про "адекватність" системи попередження про стихійні лиха

Команди екстреної допомоги намагаються відновити основні послуги у Валенсії.

В Іспанії дискутують про "адекватність" системи попередження про стихійні лиха
Наслідки повені в іспанській Валенсії
Фото: EPA/UPG

Іспанські провінції Валенсія та Кастельйон попереджають про нові сильні дощі, водночас у країні обговорюють національну систему попередження про стихійні лиха, пише BBС.

“Місцеві жителі готуються до нових сильних дощів у регіонах Валенсія та Кастельон, які вже сильно постраждали від негоди, створюючи новий ризик затоплення”, ‒ пише видання з посиланням на синоптиків.

Президент регіону Карлос Масон оголосив про виділення 250 мільйонів євро допомоги постраждалим.

Команди екстреної допомоги намагаються відновити основні послуги у Валенсії, повідомляє іспанська газета El Pais. 

BBС додає, що у вівторок вранці, коли на південному сході Іспанії почалися шторми, національне метеорологічне агентство оголосило червоний рівень тривоги, попереджаючи людей про небезпеку. Однак мешканці не надали попередженню належної уваги.

Пізно ввечері регіональний уряд Валенсії надіслав сповіщення безпосередньо на телефони людей, просячи їх не залишати домівки і подбати про свою безпеку.

“Було багато запитань про те, чому між двома попередженнями виник такий розрив. Виникали й ширші питання щодо того, чи є в Іспанії адекватна система попередження про стихійні лиха”, ‒ зазначає видання.

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  • Раніше стало відомо, що до рятувальних робіт у Валенсії залучили 1200 працівників.
  • Унаслідок рекордних дощів і повеней в Ісанії загинули щонайменше 158 людей.
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