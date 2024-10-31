Кількість загиблих у результаті повені в Іспанії зросла до 158

Наслідки повені в Іспанії, 31 жовтня 2024 року

Кількість загиблих від руйнівних раптових повеней в Іспанії зросла до 158, рятувальні команди продовжують шукати зниклих безвісти.

По це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Іспанії внаслідок повені десятки зниклих безвісти.

Ця трагедія вже є найстрашнішою катастрофою, пов’язаною з повінню, в сучасній історії Іспанії. У вівторок у деяких районах регіону Валенсія за вісім годин випала річна кількість опадів.

Опозиційні політики звинуватили центральний уряд у Мадриді в тому, що він діяв надто повільно.

Повені завдали шкоди інфраструктурі Валенсії, знісши мости, дороги та залізничні колії. Також вони затопили сільськогосподарські угіддя.

Близько 80 км доріг у східному регіоні були серйозно пошкоджені або непроїзні, а для відновлення швидкісного залізничного сполучення між Валенсією та Мадридом знадобиться два-три тижні.