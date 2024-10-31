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Кількість загиблих у результаті повені в Іспанії зросла до 158

Внаслідок повені десятки людей зниклі безвісти.

Кількість загиблих у результаті повені в Іспанії зросла до 158
Наслідки повені в Іспанії, 31 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих від руйнівних раптових повеней в Іспанії зросла до 158, рятувальні команди продовжують шукати зниклих безвісти.

По це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Іспанії внаслідок повені десятки зниклих безвісти.

Ця трагедія вже є найстрашнішою катастрофою, пов’язаною з повінню, в сучасній історії Іспанії. У вівторок у деяких районах регіону Валенсія за вісім годин випала річна кількість опадів.

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Опозиційні політики звинуватили центральний уряд у Мадриді в тому, що він діяв надто повільно. 

Повені завдали шкоди інфраструктурі Валенсії, знісши мости, дороги та залізничні колії. Також вони затопили сільськогосподарські угіддя.

Близько 80 км доріг у східному регіоні були серйозно пошкоджені або непроїзні, а для відновлення швидкісного залізничного сполучення між Валенсією та Мадридом знадобиться два-три тижні.

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