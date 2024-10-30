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Внаслідок російського обстрілів загинув мешканець Сумщини

Ще троє отримали поранення.

Внаслідок російського обстрілів загинув мешканець Сумщини
Внаслідок російського обстрілів загинув мешканець Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 30 жовтня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 138 вибухів. 

Зокрема, по Хотінській громаді вдарили дронами, мінометами та КАБами, внаслідок чого цивільна особа загинула і 3 жителів громади поранено.

Середино-Будську громаду росіяни атакували мінометами, внаслідок чого пошкоджено два приватних будинки, та дронами.

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Також мінометами та дронами арія РФ била по Есманьській та Шалигинській громадам, а по Білопільській та Дружбівській - мінометами та артилерією.

Юнаківську громаду загарбники атакували КАБами та артилерією.

По Краснопільській громаді російські військові били дронами, мінометами, артилерією. 

Новослобідську громаду обстрілювали дронами, а по Великописарівській - дронами та артилерією.

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