Президент повідомив, що «Рамштайн» відбудеться у найближчі тижні

Зеленський наголосив, що важливо, аби "кожен пакет підтримки був реалізований повністю".

Засідання Контактної групи з питань оброни України у форматі «Рамштайн» відбудеться у найближчі тижні.

Про це у вечірньому відеозверненні 30 жовтня повідомив Володимир Зеленський.

«Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі «Рамштайн», яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими», - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що країни Північної Європи підтримали план перемоги. Він додав, що Україна «завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру». «І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим», - сказав глава держави.