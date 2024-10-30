Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент повідомив, що «Рамштайн» відбудеться у найближчі тижні

Зеленський наголосив, що важливо, аби "кожен пакет підтримки був реалізований повністю".

Президент повідомив, що «Рамштайн» відбудеться у найближчі тижні
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Засідання Контактної групи з питань оброни України у форматі «Рамштайн» відбудеться у найближчі тижні.

Про це у вечірньому відеозверненні 30 жовтня повідомив Володимир Зеленський.

«Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі «Рамштайн», яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими», - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що країни Північної Європи підтримали план перемоги. Він додав, що Україна «завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру». «І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим», - сказав глава держави.

  • "Рамштайн" на рівні лідерів планували провести 12 жовтня. Та оскільки президент США Джозей Байден відклав свою поїздку до Німеччини, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, зустріч перенесли на невизначений термін.
  • Опісля стало відомо, що "Рамштайн" можуть провести у листопаді в онлайн-форматі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies