"Рамштайн", запланований на 12 жовтня, перенесли

На 12 жовтня було заплановане засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Але його переносять, передає "Суспільне" з посиланням на пресслужбу американської авіабази.

"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься", — йдеться у відповіді організаторів.

Про те, коли проведуть наступний "Рамштайн", оголосять згодом.