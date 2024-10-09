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"Рамштайн", запланований на 12 жовтня, перенесли

Нову дату проведення засідання оголосять згодом.

"Рамштайн", запланований на 12 жовтня, перенесли
24-е засідання у форматі "Рамштайн"
Фото: Facebook/Рустем Умєров

На 12 жовтня було заплановане засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Але його переносять, передає "Суспільне" з посиланням на пресслужбу американської авіабази.

"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься", — йдеться у відповіді організаторів.

Про те, коли проведуть наступний "Рамштайн", оголосять згодом.

  • 25-е засідання контактної групи мало вперше відбутися на рівні лідерів держав. Україна очікувала посилення санкційного тиску.
  • Байден відклав свою майбутню поїздку до Німеччини на засідання "Рамштайну" та до Анголи через ураган у Флориді.
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