Президент Південної Кореї знову закликав до об’єднання півострова

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль знову закликав до об’єднання Корейського півострова, щоб звільнити його від ядерної загрози, пише Bloomberg.

Сеул таким чином знову кидає виклик Пхеньяну, який виключає можливість зближення.

“Єдиний Корейський півострів, вільний і відкритий, також створить сильний поштовх для економічного розвитку та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні”, ‒ сказав Юн сьогодні, виступаючи в Сінгапурі.

Президент додав, що у разі об’єднання зросте попит на активні інвестиції та співпрацю у сферах енергетики, логістики, транспорту, інфраструктури та туризму.

Заклик Юна до “об’єднання з ідеалами свободи та демократії в своїй основі” контрастує з наказом Кім Чен Ина на початку цього року видалити будь-які посилання на об’єднання з конституції Північної Кореї. За даними національного державного ЗМІ KCNA, цього тижня парламент Кіма вніс до конституції невизначені зміни.

Пхеньян також наголосив на своїх намірах характеризувати свого сусіда як ворожу націю, а не як можливого партнера з об’єднання, наказавши припинити транспортне сполучення між двома країнам.

Ворожнеча між двома Кореями загострилася після того, як Юн прийшов на посаду та зміцнив безпекові зв’язки Південної Кореї зі США та Японією. Кім Чен Ин посилив ізоляцію Пхеньяна після того, як переговори зі США не змогли послабити санкції проти його режиму під час президентства Дональда Трампа.