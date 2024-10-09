Лівану загрожує “знищення, як Газі”, якщо “Хезболла” залишиться, ‒ Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що Ліван зіткнеться з “руйнуванням і стражданнями, які ми бачимо в Газі”, якщо “його народ не звільнить свою країну від “Хезболли””, пише DW.
“Я кажу вам, народ Лівану: звільніть свою країну від Хезболли, щоб ця війна могла закінчитися”, ‒ сказав він у відеозверненні.
Прем’єр додав, що Ліван раніше називали “перлиною Близького Сходу”, відомою своєю “толерантністю та красою”, до того, як “банда тиранів і терористів знищила його” і перетворила на місце “хаосу та війни”.
Нетаньягу сказав, що Іран, який озброює і фінансує “Хезболлу”, перетворив Ліван на “запас боєприпасів і зброї... передову іранську військову базу”.
Насамкінець очільник ізраїльського уряду додав, що після серії ізраїльських ударів проти керівництва “Хезболи” угруповання слабше, ніж було протягом багатьох, багатьох років", і що ліванський народ зараз перебуває на “значному роздоріжжі”.
This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2024
- “Хезболла” ‒ це підтримувана Іраном шиїтська політична партія та бойове угруповання в Лівані. США, Німеччина та кілька сунітських арабських країн визнали її терористичною організацією. ЄС зарахував своє збройне крило до терористичної групи.
- Вчора стало відомо, що Ізраїль ліквідував у Лівані щонайменше 50 терористів “Хезболли”, зокрема шістьох старших командувачів бойовиків.