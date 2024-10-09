Лівану загрожує “знищення, як Газі”, якщо “Хезболла” залишиться, ‒ Нетаньягу

Іран, який озброює і фінансує “Хезболлу”, перетворив Ліван на “запас боєприпасів і зброї... передову іранську військову базу”, заявив ізраїльський прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що Ліван зіткнеться з “руйнуванням і стражданнями, які ми бачимо в Газі”, якщо “його народ не звільнить свою країну від “Хезболли””, пише DW.

“Я кажу вам, народ Лівану: звільніть свою країну від Хезболли, щоб ця війна могла закінчитися”, ‒ сказав він у відеозверненні.

Прем’єр додав, що Ліван раніше називали “перлиною Близького Сходу”, відомою своєю “толерантністю та красою”, до того, як “банда тиранів і терористів знищила його” і перетворила на місце “хаосу та війни”.

Нетаньягу сказав, що Іран, який озброює і фінансує “Хезболлу”, перетворив Ліван на “запас боєприпасів і зброї... передову іранську військову базу”.

Насамкінець очільник ізраїльського уряду додав, що після серії ізраїльських ударів проти керівництва “Хезболи” угруповання слабше, ніж було протягом багатьох, багатьох років", і що ліванський народ зараз перебуває на “значному роздоріжжі”.

This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2024