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Лівану загрожує “знищення, як Газі”, якщо “Хезболла” залишиться, ‒ Нетаньягу

Іран, який озброює і фінансує “Хезболлу”, перетворив Ліван на “запас боєприпасів і зброї... передову іранську військову базу”, заявив ізраїльський прем'єр-міністр.

Лівану загрожує “знищення, як Газі”, якщо “Хезболла” залишиться, ‒ Нетаньягу
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що Ліван зіткнеться з “руйнуванням і стражданнями, які ми бачимо в Газі”, якщо “його народ не звільнить свою країну від “Хезболли””, пише DW.

“Я кажу вам, народ Лівану: звільніть свою країну від Хезболли, щоб ця війна могла закінчитися”, ‒ сказав він у відеозверненні.

Прем’єр додав, що Ліван раніше називали “перлиною Близького Сходу”, відомою своєю “толерантністю та красою”, до того, як “банда тиранів і терористів знищила його” і перетворила на місце “хаосу та війни”.

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Нетаньягу сказав, що Іран, який озброює і фінансує “Хезболлу”, перетворив Ліван на “запас боєприпасів і зброї... передову іранську військову базу”.

Насамкінець очільник ізраїльського уряду додав, що після серії ізраїльських ударів проти керівництва “Хезболи” угруповання слабше, ніж було протягом багатьох, багатьох років", і що ліванський народ зараз перебуває на “значному роздоріжжі”.

  • “Хезболла” ‒ це підтримувана Іраном шиїтська політична партія та бойове угруповання в Лівані. США, Німеччина та кілька сунітських арабських країн визнали її терористичною організацією. ЄС зарахував своє збройне крило до терористичної групи.
  • Вчора стало відомо, що Ізраїль ліквідував у Лівані щонайменше 50 терористів “Хезболли”, зокрема шістьох старших командувачів бойовиків.
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