​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Ізраїлю в останню мить скасував візит до Вашингтона

Напруга між союзниками на тлі ситуації на Близькому Сході триває.

Міністр оборони Ізраїлю в останню мить скасував візит до Вашингтона
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Галлант мав прибути до США, щоб у Пентагоні поспілкуватися з колегами про зміцнення спільної позиції щодо протидії Ірану. Проте останньої миті його візит було скасовано, що підтвердили у Вашингтоні.

Як пише Reuters, американська сторона заявила, що не озвучуватиме причини цього рішення та порадила журналістам звертатися до міністерства оборони Ізраїлю. Там ситуацію поки теж не коментували. 

За версією ізраїльських ЗМІ, ініціатором скасування виступив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу. За лічені години до від'їзду Галланта він висунув дві умови: проведення телефонної розмови з президентом Джо Байденом та схвалення військової відповіді на балістичну атаку з боку Ірану. Судячи з усього, у Вашингтоні на це не погодилися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies