Міністр оборони Ізраїлю в останню мить скасував візит до Вашингтона

Очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Галлант мав прибути до США, щоб у Пентагоні поспілкуватися з колегами про зміцнення спільної позиції щодо протидії Ірану. Проте останньої миті його візит було скасовано, що підтвердили у Вашингтоні.

Як пише Reuters, американська сторона заявила, що не озвучуватиме причини цього рішення та порадила журналістам звертатися до міністерства оборони Ізраїлю. Там ситуацію поки теж не коментували.

За версією ізраїльських ЗМІ, ініціатором скасування виступив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу. За лічені години до від'їзду Галланта він висунув дві умови: проведення телефонної розмови з президентом Джо Байденом та схвалення військової відповіді на балістичну атаку з боку Ірану. Судячи з усього, у Вашингтоні на це не погодилися.