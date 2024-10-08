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Угорщина блокує надання Україні кредиту в розмірі 35 млрд євро до виборів у США

Будапешт не хоче підтримати продовження терміну дії санкцій.

Угорщина блокує надання Україні кредиту в розмірі 35 млрд євро до виборів у США
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина блокуватиме 35-мільярдний кредит для України за рахунок заморожених російських активів, поки у США не оберуть нового президента.

Про це повідомив угорський міністр фінансів Міхай Варга після міністерської зустрічі у Люксембурзі, передає Euronews.

Кредит для України передбачає зміну режиму санкцій проти Росії, а відповідні правки не хоче підтримувати Будапешт. Як відомо, для кредиту використають непередбачений прибуток від росактивів, при цьому інші союзники ЄС по G7 будуть робити свій внесок доти, поки загальна сума не досягне €45 млрд ($50 млрд).

США стурбовані довгостроковою стабільністю плану, бо, наприклад, санкції ЄС щодо заморожених активів мають відновлюватися кожні шість місяців і за це мають одноголосно голосувати всі члени Євросоюзу. Але постійно є проблеми з Угорщиною. Тепер Брюссель, щоб заспокоїти Вашингтон, хоче продовжити термін дії заморожених активів із шести до 36 місяців. Цю правку блокує Угорщина.

"Ми вважаємо, що це питання – продовження російських санкцій – має бути вирішене після виборів у США. Такою була позиція Угорщини", – заявив Міхай Варга і зіслався на те, що два кандидати в президенти США — Камала Гарріс і Дональд Трамп — відстоюють протилежні підходи до питання війни Росії проти України.

Дебати щодо кредиту продовжаться у середу на зустрічі послів ЄС у Брюсселі. 

  • 8 жовтня Рада Євросоюзу встановила нові межі санкцій у відповідь на дестабілізуючі дії Росії за кордоном.
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