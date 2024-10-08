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До берегів Флориди у США наближається ураган Мілтон

Очікують, що шторм з повною силою обрушиться на густонаселене місто Тампа-Бей у середу.

До берегів Флориди у США наближається ураган Мілтон
Супутниковий знімок урагану Мілтон у Мексиканській затоці
Фото: EPA/UPG

До штату Флорида у США наближається ураган "Мілтон". Він може стати одним із найбільш руйнівних у регіоні за історію спостережень. Наразі йому присвоїли четверту категорію, але незабаром знову стане сильнішим. 

Про це пише ВВС та CNN

Швидкість вітрів урагану досягла близько 250  км/год. 

Очікують, що шторм з повною силою обрушиться на густонаселене місто Тампа-Бей у середу. Імовірно, перед виходом на сушу він трохи ослабне і стане ураганом трьої категорії. 

Жителів Флориди попросили підготуватися до найбільшої евакуації за останні роки, а губернатор Рон ДеСантіс попередив, що час для цього дуже швидко  закінчується.

До четверга по всій Флориді можливі сильні опади. 

Попередження щодо урагану Мілтон надійшли лише через 10 днів після того, як ураган Хелен обрушився на південний схід США, убивши щонайменше 225 людей. Ще сотні вважаються зниклими безвісти.

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