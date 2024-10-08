Уряд Камбоджі заперечує це та каже, що корвети КНР розміщені там для навчань.

США занепокоєні можливим розширенням військової присутності Китаю у Південно-Китайському морі. Протягом цього року на військово-морській базі Реам у Камбоджі пришвартовані два корвети флоту КНР – 1500-тонн кораблі стоять біля нового китайського пірсу, достатньо великого, аби вмістити і значно більші судна, пише BBC.

Ці кораблі або ж ідентичні їм пришвартовані більшу частину року. Камбоджа стверджує, що вони потрібні для навчань "Золотий дракон", і що китайська присутність на "Ремі" не є постійною, тож не можна вважати це китайською базою.

На березі є інші об'єкти, також збудовані Китаєм, які може використовувати китайські ВМС. Уряд Камбоджі неодноразово заперечував таку можливість, мовляв, будь-яка іноземна військова присутність суперечить конституції. Камбоджа стверджує, що база Реам відкрита для використання всіх дружніх флотів.

Фото: BBC Китай може використовувати Камбоджу як власну військову базу

Аналітик Королівської академії Камбоджі Сеун Сем сказав, що Камбоджа – маленька країна, і її військові можливості обмежені.

ВМС Китаю мають більше кораблів, ніж США, і стрімко нарощують морську могутність. Однак Пекін має лише одну закордонну морську базу – в африканській Джибуті. У США ж їх аж близько 750, зокрема в тій же Джибуті, як і в країнах, територіально близьких до Китаю – Японії та Південній Кореї. США вважають, що ця нерівність змінюється через державну амбіцію КНР бути глобальною військовою силою.

Раніше США фінансували базу Реам – щорічно на її модернізацію надавали десятки мільйонів. Але після 2017 року допомогу скоротили через ув'язнення і вигнання опозиційних лідерів Камбоджі. Відтоді Камбоджа почала все більше зближуватися з Китаєм, приймаючи його допомогу та інвестиції, а також раптово скасувала регулярні спільні військові навчання з американцями. Натомість країна проводить навчання "Золотий дракон" – із КНР.