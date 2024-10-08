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Британія виключає можливість відмови від Гібралтару та Фолклендів

У МЗС наголошують, що острови Чагос не стануть прикладом для інших заморських територій.

Британія виключає можливість відмови від Гібралтару та Фолклендів
Фото: armyinform.com.ua

На тлі критики з боку опозиції щодо передачі Маврикію островів Чагос в Індійському океані британський уряд поквапився запевнити, що ця відмова від суверенітету не стане прецедентом.

Як пише BBC, міністр закордонних справ Девід Леммі виключив подібний сценарій для Гібралтару та Фолклендських островів, належність яких до Сполученого Королівства оскаржується Іспанією та Аргентиною відповідно. 

Леммі переконаний, що ситуацію з островами Чагос "не варто порівнювати" з іншими заморськими територіями корони. За його словами, "уряд відданий ідеї відносин із володіннями на основі взаємної згоди". 

Аргентина вже встигла заявити, що зацікавлена у поверненні контролю над Фолклендами, які там називають Мальвінськими островами. У 1982 році держави навіть воювали за архіпелаг упродовж 2 місяців - бойові дії завершилися рішучою перемогою Британії.

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