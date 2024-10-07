Данія передала Україні аварійно-рятувальні підйомники

Данське агентство з надзвичайних ситуацій завершило передання Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників.

Про це повідомляє пресслужба Данської служби надзвичайних ситуацій.

Данія передала ДСНС 45-метрові рятувальні підйомники з червня по жовтень, остання партія прибула минулого тижня. Загальна вартість переданої техніки складає 130 млн данських крон.

Зазначається, що підйомники будуть використовуватися для порятунку людей з будівель після вибухів та гасіння пожеж у висотних будівлях.

Міністр цивільної безпеки Данії Торстен Шак Педерсен зауважив, що це дозволить допомогти народу України, який страждає від постійних російських атак на цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будинки.