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Данія передала Україні аварійно-рятувальні підйомники

Загальна вартість переданої техніки складає 130 млн данських крон.

Данія передала Україні аварійно-рятувальні підйомники
Данія передала Україні аварійно-рятувальні підйомники
Фото: Beredskabsstyrelsen

Данське агентство з надзвичайних ситуацій завершило передання Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників.

Про це повідомляє пресслужба Данської служби надзвичайних ситуацій.

Данія передала ДСНС 45-метрові рятувальні підйомники з червня по жовтень, остання партія прибула минулого тижня. Загальна вартість переданої техніки складає 130 млн данських крон.

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Зазначається, що підйомники будуть використовуватися для порятунку людей з будівель після вибухів та гасіння пожеж у висотних будівлях.

Міністр цивільної безпеки Данії Торстен Шак Педерсен зауважив, що це дозволить допомогти народу України, який страждає від постійних російських атак на цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будинки.

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