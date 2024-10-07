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ХАМАС вдарив по центральному Ізраїлю, зокрема Тель-Авіву

Двоє жінок отримали поранення.

ХАМАС вдарив по центральному Ізраїлю, зокрема Тель-Авіву
ХАМАС вдарили по Ізраїлю в річницю нападу
Фото: Jerusalem Post

Бойовики ХАМАС 7 жовтня, у річницю нападу на Ізраїль, атакували центральну частину цієї країни, зокрема Тель-Авів. Щонайменше двоє людей поранені, пише BBC.

За даними ізраїльської армії, п'ять ракет запустили з району Хан Юніс у Смузі Гази. У ХАМАС підтвердили, що за обстріл несуть відповідальність вони.

Ізраїльська медична служба повідомила, що двоє жінок 30 років отримали легкі поранення від шрапнелі. Їх госпіталізували, але вони в хорошому стані.

Били по Ізраїлю сьогодні не лише ХАМАС, а й ліванська Хезболла. Організація заявила, що вдарила ракетами по ізраїльських військах у прикордонній зоні.

Тим часом у Єрусалимі біля резиденції прем'єр-міністра родичі заруиників, яких досі утримують терористи, зібралися на мітинг. Вони закликають Беньяміна Нетаньягу завершити угоду про звільнення полонених. 

  • Рівно рік тому, 7 жовтня, терористи ХАМАС атакували Ізраїль, захопивши в заручники сотні людей. Деяких із них вони утримують досі. За час війни вдалося домовитися про одне тижневе припинення вогню задля обміну утримуваними особами. Домовленості про сталий мир Ізраїль і ХАМАС досягнути поки не можуть. Ізраїль у відповідь на напад не лише атакував із повітря, а й розпочав і продовжує в Смузі Гази наземну операцію. Війна призвела до численних жертв серед палестинців і до втрат Ізраїлю і військових, і цивільних. 
  • Окрім ХАМАС, Ізраїль протистоїть ліванській "Хезболлі" та Ірану і єменських хуситів. 

Більше на тему війни на Близькому Сході:

  • матіеріалі від Кирила Данильченка "Ворог мого ворога" 
  • матеріалі від Сергія Мельника "Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів «Хезболли»" від Сергія Мельника
  • матеріалі Сергія Мельника "ХАМАС у кампусах"
  • матеріалі Кирила Данильченка "Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні"
  • матеріалі Кирила Данильченка "Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США" та матеріалі Олександра Деменка "Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну"
  • матеріалі Олександра Демеченка та Олександра Грінберга "ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю"
  • огляді Марії Єщенко "Ізраїль – Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті"
  • матеріалі "Російський слід в терористичних атаках ХАМАС проти Ізраїлю"
  • матеріалі Олександра Деменка "Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі"
  • інтерв'ю з Ігорем Жовквою "Ігор Жовква: «Росія лише виграє, якщо конфлікт на Близькому Сході набуде динаміки»"
  • інтерв'ю "Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»"
  • матеріалі Олександра Демченка "Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається"
  • інтерв'ю "Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»"
  • матеріалі Ірини Суботи "Українська зброя в руках ХАМАС»: нова дискредитаційна кампанія російської пропаганди"
  • матеріалі Олександра Демченка "Україні час визнати ХАМАС терористичною організацією"
  • матеріалі Кирила Данильченка "Війна в Ізраїлі. Уроки для України"
  • матеріалі Олександра Мережка "Україна та Ізраїль – разом у боротьбі проти глобального зла"
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