ХАМАС вдарив по центральному Ізраїлю, зокрема Тель-Авіву

Бойовики ХАМАС 7 жовтня, у річницю нападу на Ізраїль, атакували центральну частину цієї країни, зокрема Тель-Авів. Щонайменше двоє людей поранені, пише BBC.
За даними ізраїльської армії, п'ять ракет запустили з району Хан Юніс у Смузі Гази. У ХАМАС підтвердили, що за обстріл несуть відповідальність вони.
Ізраїльська медична служба повідомила, що двоє жінок 30 років отримали легкі поранення від шрапнелі. Їх госпіталізували, але вони в хорошому стані.
Били по Ізраїлю сьогодні не лише ХАМАС, а й ліванська Хезболла. Організація заявила, що вдарила ракетами по ізраїльських військах у прикордонній зоні.
Тим часом у Єрусалимі біля резиденції прем'єр-міністра родичі заруиників, яких досі утримують терористи, зібралися на мітинг. Вони закликають Беньяміна Нетаньягу завершити угоду про звільнення полонених.
- Рівно рік тому, 7 жовтня, терористи ХАМАС атакували Ізраїль, захопивши в заручники сотні людей. Деяких із них вони утримують досі. За час війни вдалося домовитися про одне тижневе припинення вогню задля обміну утримуваними особами. Домовленості про сталий мир Ізраїль і ХАМАС досягнути поки не можуть. Ізраїль у відповідь на напад не лише атакував із повітря, а й розпочав і продовжує в Смузі Гази наземну операцію. Війна призвела до численних жертв серед палестинців і до втрат Ізраїлю і військових, і цивільних.
- Окрім ХАМАС, Ізраїль протистоїть ліванській "Хезболлі" та Ірану і єменських хуситів.
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