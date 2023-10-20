Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»

Коли почалася війна Росії проти України , він керував ізраїльським Радбезом і відповідав, зокрема, за допомогу Києву. Ми запитали, чому Ізраїль не надав оборонних систем, необхідних нашій державі. Також ми дізналися, в яких саме напрямах наші країни можуть співпрацювати сьогодні та як протистояти зближенню Ірану та Росії.

Що сталося поблизу лікарні в Газі? Чи готовий Іран атакувати Ізраїль? Чи можливе залучення інших країн регіону? Яке майбутнє очікує Газу, коли закінчиться сухопутна операція ЦАХАЛ ? Це ті питання, які зараз цікавлять мільйони людей у всьому світі. Щоб отримати відповіді на них, LB.ua поговорив з ексголовою Ради національної безпеки Ізраїлю Еялем Хулатою.

Ситуація по периметру Ізраїлю загострюється . У війну можуть вступити інші сили, керовані Іраном. Водночас трагедія в лікарні Аль-Ахлі в Газі розбурхала арабський світ. Ізраїль і США заявили, що за інцидентом стоїть третя сторона – терористи з іще одного проіранського угруповання «Ісламський джихад». ЦАХАЛ і американська розвідка надали докази цього . Що, втім, не переконало сотень тисяч арабів, котрі масово протестують у багатьох країнах не лише Близького Сходу, а й Європи.

Фото: israelnationalnews.com Еяль Хулата

«Я не певен, що терористи навмисне били по лікарні в Газі. Але це їхня відповідальність»

Чи розумієте, що робити після наземної операції ЦАХАЛ? Що буде з Газою?

Я вважаю, ця війна має завершитися тієї миті, коли ХАМАС не правитиме Сектором Гази. ХАМАС утратив свою легітимність, він не може керувати цивільним населенням на цій території. Прикладом цього є інцидент з лікарнею Аль-Ахлі. Атакувавши її 17 жовтня, терористи заподіяли багато страждань своєму народу.

Важливо прибрати ХАМАС із життя Гази. Я вважаю, що це має бути кінцевою метою. Ізраїлю потрібна підтримка світової спільноти, щоб вирішити це питання. Є досить прагматичні палестинські сили, які мають узяти відповідальність за народ Сектора Гази. Ізраїль не воює з жителями Гази. Він не воює з палестинцями. Він воює із силами ХАМАС. І він їх зупинить.

Як вважаєте, в ізраїльського уряду достатньо доказів непричетності до атаки на лікарню в Газі?

Звісно. Представник ЦАХАЛ надав громадськості все, що маємо, включно з перехопленими розмовами терористів. Ми рідко робимо таке. Ми все перевірили і виклали. Жоден доказ не спростований. Ба більше, президент США Джо Байден після того, як отримав доповідь власної розвідки, заявив, що довіряє інформації про непричетність Ізраїлю. Тож я взагалі не розумію, чому це питання досі актуальне.

Я не впевнений, що терористи навмисне били по лікарні, але це не має значення. Якщо вони випустили ракету і вона впала на госпіталь, убивши багато людей, то це їхня відповідальність. Просто сьогодні деякі світові ЗМІ намагаються сформувати думку, що Ізраїль не має права на захист. Однак як можна звинувачувати Ізраїль у тому, чого він не робив?

Можна сказати, що трагедія в лікарні Аль-Ахлі змінила ситуацію в регіоні і тепер арабський світ: ті самі Єгипет, Йорданія, Катар тощо – відкрито протидіятимуть операції ЦАХАЛ у Газі?

Ні. Річ у тому, що перелічені країни від початку не вірили, що Ізраїль має право на самооборону. Простий приклад: віцепрем'єр-міністр і глава МЗС Йорданії Айман Сафаді заявив в ефірі CNN: хоч би що сталося з лікарнею в Газі, Ізраїль однаково відповідатиме. Про що ще можна говорити? Вони просто шукають виправдання своєї позиції.

Фото: EPA/UPG Наслідки удару по лікарні Аль-Ахлі в Газі.

Чи може ситуація перерости у велике протистояння, коли арабські країни відкрито виступлять проти Ізраїлю?

Це цілком можливо. Якщо ватажок ліванського терористичного угруповання Хасан Насралла вирішить вчинити хибно – розпочати війну проти Ізраїлю, то виникне другий фронт. Зараз усе в його руках. Ізраїль не шукав цієї війни. Ми не відкривали і першого фронту. Однак якщо Насралла наважиться, а спонсор, Іран, підтримає його, то це призведе до великої війни в регіоні. Але Ізраїль її не прагне.

Так, але ви говорите про проіранські сили. А як щодо інших арабських країн, які не дуже прихильні до Ізраїлю? Невже ті самі Єгипет чи Катар не захочуть перешкодити ізраїльській армії проводити операцію в Газі?

Радше навпаки. Я вважаю, що в Єгипті чудово розуміють, який ризик створює для нього ХАМАС. І він насправді дуже великий. Адже в Каїрі не просто так воліють, щоб палестинці втікали на Синайський півострів. Єгипетське керівництво не хоче, щоб ХАМАС проник на їхню територію.

Ми не бачимо значного спротиву цих держав. Усе, що ви чуєте від них – пусті балачки. На жаль, вони лицемірні, бо мали більше підтримувати через ті звірства, які творить ХАМАС.

Я не думаю, що зараз якась сусідня країна готова відкрито воювати проти Ізраїлю.

Фото: EPA/UPG Акції протесту на підтримку палестинського народу після удару по лікарні в Секторі Гази, Каїр, Єгипет, 18 жовтня 2023 р.

Тобто ніхто не шукає прямої війни з Ізраїлем?

Ми більше не в 1960–1970-х роках, коли багато арабських держав хотіли знищити Ізраїль. Ці дні минули. Єгипет не шукає війни, Йорданія не шукає війни з нами. Сирія має свої проблеми. Єдиний гравець, який може приєднатися до битви, – це ліванська «Хезболла». Це проксі, яке Іран спрямовуватиме проти Ізраїлю.

«Хезболла» – серйозна загроза, якій дуже складно протидіяти. Терористам узагалі важко протистояти, надто якщо їх підтримує така держава, як Іран.

Ви вважаєте, що Іран може розпочати масштабну війну проти Ізраїлю?

Це можливо: адже «Хезболла», підбурена Тегераном, уже завдає ракетних ударів по території Ізраїлю. Це призведе до наслідків. І я припускаю, з боку не лише Ізраїлю, а й США. Адже президент Байден висловився чітко і відправив на захист Ізраїлю авіаносну групу – цілком зрозумілий сигнал.

Якщо Іран наважиться на цю помилку, то Ізраїль муситиме відповісти. Утім здивувався б, якби іранська армія пішла на відкрите зіткнення з Ізраїлем. Вважаю, що наслідки для Ірану будуть надто великі. Я не думаю, що він зробить це.

Фото: Anadolu Ajansı

«Якщо Пекін і Москва думали, що війна проти Ізраїлю зіграє їм на руку, то вони помилялися»

Чи може Ізраїль програти в цій війні?

Ізраїль точно не програє, бо атака проти нас не загрожує територіальній цілісності. Ці бойовики не здатні завоювати Ізраїль. Ми зазнали втрат, терористи захопили наших громадян, яких ми маємо повернути. В історію це увійде як кривава атака проти нашої держави. Проте Ізраїль десятиліттями боровся з тероризмом і робитиме це далі. Тож поразки не передбачаємо.

Фото: EPA/UPG Ізраїльська бронетехніка біля кордону з Газою, 20 жовтня 2023 р.

Як думаєте, ця війна в першу чергу спрямована проти Ізраїлю? Чи можемо сказати, що вона також направлена проти США?

У всіх світових конфліктах завжди є опортуністи, які намагаються скористатися ситуацією. Гадаю, ключова мета цих сил – завадити нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Очевидно, на цьому етапі переговори з Ер-Ріядом неможливі. Проте нормалізація зрештою відбудеться.

Якщо ж ці сили сподівалися, що вдасться похитнути позиції США на Близькому Сході, то здобули протилежний результат. Усі побачили, що прихильність американців до безпеки Ізраїлю міцна, дії її армії блискавичні.

Чи можна сказати, що атака ХАМАС сталася тому, що світ не захотів приділяти увагу Ірану, достатньо протидіяти йому та його союзникам?

На жаль, так. 2023 рік був дуже успішним для Ірану. Як, до речі, і Росія, він продав багато енергоресурсів Китаю, що обернулося великим доходом. Тегеран відчув себе впевненіше, там подумали, що можна піти на жорсткіші дії. Результат ми бачимо.

До речі, буквально днями минув термін дії резолюції ООН, яка обмежувала для Ірану експорт балістичних ракет...

…Тепер вони можуть вільно торгувати ракетами з усім світом, зокрема з Росією. І в нас іще менше шансів зупинити їх. При цьому Тегеран також отримає доступ до технологій і зможе експортувати їх. Ізраїль виступав проти цього і багато разів виносив питання на міжнародне обговорення. Ми знали, що це станеться, якщо світ не відреагує. А світ не відреагував.

Фото: Gilad Kavalerchik Еяль Хулата

The Wall Street Journal написав, що Росія надсилала гроші ХАМАС. Що ви думаєте про це?

Слід отримати підтвердження. Я надіслав певний запит. Поки що не маю точної інформації. Однак знаю, що ніхто не повинен підтримувати терористичні організації. Це порушує міжнародне право. Хочу вірити, що ця інформація не підтвердиться.

Ми чули заяви Путіна, Медведєва, Марії Захарової. Вони очевидно виступили проти Ізраїлю. Як розцінюєте позицію керівництва Росії?

Мені не подобається, що Росія не підтримує Ізраїлю, коли всім зрозуміло, що нас жорстко атакувала терористична організація. На жаль, Росія не підтримувала Ізраїлю й раніше, коли той боровся проти тероризму. Думаю, ізраїльський уряд має проаналізувати ситуацію та належно відреагувати.

Які вигоди отримують Росія та Китай від війни Ірану та його проксі проти Ізраїлю?

Ключова вигода в тому, що світ відволікається на ситуацію на Близькому Сході. Однак як на мене, їм є що втрачати, особливо спостерігаючи за тією підтримкою, яку надали Ізраїлю США та інші західні країни. Президент Байден, прем'єр Британії Ріші Сунак, канцлер Німеччини Олаф Шольц – усі вони вже побували в Ізраїлі. Думаю, Україна добре розуміє, як це, коли вдається зібрати міжнародну коаліцію проти ворога. Якщо Пекін і Москва думали, що цей конфлікт зіграє їм на руку, то вони помилялися.

Фото: EPA/UPG

«Потрібно гарантувати, що Іран і Росія не отримають вигод від співпраці в галузі балістичних ракет»

Україна підтримала Ізраїль, проте в багатьох її громадян залишився неприємний осад: вони не розуміють, чому Ізраїль не підтримав їх так само, не допоміг у скрутну хвилину?

Знаю, що вважають, буцім Ізраїль не підтримує України. І мені шкода це чути, бо насправді Ізраїль дуже і дуже сильно підтримує Україну. Я був радником прем'єра з питань національної безпеки, главою Радбезу, коли проти вас почали війну. Ізраїлю від початку було очевидно, що Росія винна і що Україні необхідно допомогти.

Знаю, що лунає критика від українців, бо Ізраїль не надав Україні систем ППО. Та серед аргументів, які я озвучував українським колегам, був такий: якщо, не дай боже, почнеться війна на Близькому Сході, Ізраїль не матиме достатньо сил і засобів захиститися. Водночас ми постійно закликали великі країни, ті самі Сполучені Штати, низку інших, надати Україні необхідне обладнання.

Зараз бачимо, що війна на Близькому Сході розпочалася. І зрозуміло, що нам потрібне обладнання для захисту від такої неймовірної кількості ракет, які випускають по нас терористи. Думаю, як попередній ізраїльський уряд, так і нинішній має міцні зв'язки з українським керівництвом і підтримує його. Сподіваюся, що український народ це відчував раніше і відчуває зараз.

Фото: EPA/UPG Обстріли Ізраїлю.

Чи готовий ізраїльський уряд об'єднатися з Києвом проти спільних ворогів?

Існує безліч напрямів, у яких можемо співпрацювати. Зараз, як я сказав, можемо об'єднати зусилля і вимагати від міжнародної спільноти зупинити розповсюдження іранських балістичних ракет. Потрібно гарантувати, що Іран і Росія не отримають вигоди від такої співпраці. Це загроза, яку обидві наші країни відчувають, і ліберально-демократичний світ має поділяти ці побоювання. Також вважаю, що для обох держав пріоритетні питання передачі Іраном Росії іншої зброї та технологій, які використовують проти українців. Ми повинні протидіяти цьому.

Звичайно ж, це спільні зусилля в боротьбі з тероризмом і багато чого іншого. Існує безліч можливостей для співпраці в галузі розвідки, оперативної роботи та дипломатії. Важливо підтримувати тісний діалог між нашими силовими органами, координувати співпрацю. Маємо спільні інтереси і повинні їх реалізовувати.

Ізраїль і Україна налагодили тісні контакти, співпрацю, і це має тривати. Повинні підтримувати одне одного. Я вдячний за підтримку від України та президента Зеленського. І вважаю, що нам завжди слід шукати сфери для спільної роботи. Це важливо для народів України й Ізраїлю.

Що б ви сказали українському народу?

Я хочу від щирого серця подякувати українському народу, який так довго перебуває у війні. Ви не заслужили на цю агресію. І я сподіваюся, що знайдеться шлях, завдяки якому вона незабаром завершиться, що принесло б полегшення українському народу. Бажаю вам усього найкращого. Будьте й далі сильними, таким чудовим прикладом сміливості і стійкості.