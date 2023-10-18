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За удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”, − Байден у Тель-Авіві

“Вони вчинили зло і звірства, через які ІДІЛ виглядає дещо більш раціонально”.

За удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”, − Байден у Тель-Авіві
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу зустрічає президента США Байдена в аеропорту імені Бен-Гуріона
Фото: EPA/UPG

У Тель-Авіві президент США Джо Байден заявив, що вибух у лікарні в Газі, схоже, спричинили терористичні групи Гази, а не Ізраїль.

Про це пише timesofisrael.com.

“Я глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. І судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви”, − заявив він, публічно підтримуючи ізраїльську версію подій.

Байден водночас додав, що “є багато людей, які не впевнені”.

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Він додав, що терористичне угруповання ХАМАС вбило понад 1300 людей і взяло в заручники десятки людей, включно з дітьми. 

“Вони вчинили зло і звірства, через які ІДІЛ виглядає дещо більш раціонально”, − зазначив американський лідер.

Президент підкреслив однак, що “ХАМАС не представляє весь палестинський народ і приніс йому лише страждання”.

Нагадаємо, раніше планувалося, що Байден також відвідає Йорданію, однак після скасування саміту з лідерами низки арабських країн в Аммані він від цієї ідеї відмовився. У президента США були заплановані зустрічі з королем Йорданії, президентом Єгипту і головою палестинської адміністрації. Байден мав намір обговорити з ними питання щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.

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