За удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”, − Байден у Тель-Авіві

“Вони вчинили зло і звірства, через які ІДІЛ виглядає дещо більш раціонально”.

У Тель-Авіві президент США Джо Байден заявив, що вибух у лікарні в Газі, схоже, спричинили терористичні групи Гази, а не Ізраїль.

Про це пише timesofisrael.com.

“Я глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. І судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви”, − заявив він, публічно підтримуючи ізраїльську версію подій.

Байден водночас додав, що “є багато людей, які не впевнені”.

Він додав, що терористичне угруповання ХАМАС вбило понад 1300 людей і взяло в заручники десятки людей, включно з дітьми.

“Вони вчинили зло і звірства, через які ІДІЛ виглядає дещо більш раціонально”, − зазначив американський лідер.

Президент підкреслив однак, що “ХАМАС не представляє весь палестинський народ і приніс йому лише страждання”.

Нагадаємо, раніше планувалося, що Байден також відвідає Йорданію, однак після скасування саміту з лідерами низки арабських країн в Аммані він від цієї ідеї відмовився. У президента США були заплановані зустрічі з королем Йорданії, президентом Єгипту і головою палестинської адміністрації. Байден мав намір обговорити з ними питання щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.