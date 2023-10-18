Біля посольства США в Бейруті після інциденту спалахнули протести.

Ліванська “Хезболла” засудила удар по лікарні у Газі, і закликала провести “день безпрецедентного гніву” в середу, пише Reuters.

Водночас біля посольства США в Бейруті за кілька годин після інциденту спалахнули протести.

“Сотні ліванських протестувальників, деякі з яких розмахували палестинськими прапорами, зібралися пізно увечері у вівторок біля посольства США у відповідь на інцидент. Інші зібралися біля посольства Франції в Бейруті”, − зазначає видання. До учасників акції біля американської дипустанови застосували сльозогінний газ.

“Хезболла” звинуватила в ударі Тель-Авів, заявивши: “Атака розкриває справжню злочинну особу цієї організації та її спонсора... Сполучених Штатів, які несуть пряму та повну відповідальність за цю різанину”.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові відкидають відповідальність за вибух, заявляючи, що лікарня постраждала від невдалого запуску ракети, здійсненої палестинською військовою організацією “Ісламський джихад”. Ісламісти причетність до удару також заперечують.

Нагадаємо, після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.