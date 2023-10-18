ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
ГоловнаСвіт

Ліванська “Хезболла” закликала провести “день безпрецедентного гніву” через удар по лікарні у Газі

Біля посольства США в Бейруті після інциденту спалахнули протести.

Ліванська “Хезболла” закликала провести “день безпрецедентного гніву” через удар по лікарні у Газі
Фото: EPA/UPG

Ліванська “Хезболла” засудила удар по лікарні у Газі, і закликала провести “день безпрецедентного гніву” в середу, пише Reuters.

Водночас біля посольства США в Бейруті за кілька годин після інциденту спалахнули протести.

“Сотні ліванських протестувальників, деякі з яких розмахували палестинськими прапорами, зібралися пізно увечері у вівторок біля посольства США у відповідь на інцидент. Інші зібралися біля посольства Франції в Бейруті”, − зазначає видання. До учасників акції біля американської дипустанови застосували сльозогінний газ.

Підписуйтесь на наш Google News

“Хезболла” звинуватила в ударі Тель-Авів, заявивши: “Атака розкриває справжню злочинну особу цієї організації та її спонсора... Сполучених Штатів, які несуть пряму та повну відповідальність за цю різанину”.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові відкидають відповідальність за вибух, заявляючи, що лікарня постраждала від невдалого запуску ракети, здійсненої палестинською військовою організацією “Ісламський джихад”. Ісламісти причетність до удару також заперечують.

Нагадаємо, після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies