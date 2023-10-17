США обмежують поставки до Китаю деяких нових чіпів, які застосовують у системах штучного інтелекту

Нові правила не будуть розповсюджуватись на більшість споживчих чіпів, які використовуються в ноутбуках або смартфонах.

Адміністрація президента США Байдена оголосила про додаткові обмеження на продаж передових напівпровідників американськими фірмами щоб обмежити прогрес Китаю в галузі суперкомп’ютерів і штучного інтелекту.

Про це повідомляє The New York Times.

Правила, ймовірно, зупинять більшість поставок передових напівпровідників із Сполучених Штатів до китайських центрів обробки даних, які використовують їх для виробництва моделей, здатних працювати зі штучним інтелектом. Більше американських компаній, які прагнуть продавати Китаю сучасні мікросхеми або обладнання, що використовується для їх виготовлення, повинні будуть повідомити уряд про свої плани або отримати спеціальну ліцензію.

Щоб запобігти ризику того, що передові американські мікросхеми потраплять до Китаю через треті країни, Сполучені Штати ткож вимагатимуть від виробників мікросхем отримати ліцензії на доставку до десятків інших країн, які підпадають під ембрго США на постачання зброї.

Адміністрація Байдена стверджує, що доступ Китаю до таких передових технологій є небезпечним, оскільки він може допомогти військовим країни в таких завданнях, як керування гіперзвуковими ракетами, встановлення передових систем спостереження або зламування надсекретних кодів США.

У довгостроковій перспективі обмеження також можуть послабити економіку Китаю, враховуючи, що штучний інтелект трансформує галузі в діапазоні від роздрібної торгівлі до охорони здоров’я, зазначає видання.

Обмеження також, ймовірно, вплинуть на продажі в Китай американських виробників мікросхем, таких як Nvidia, AMD і Intel. Деякі виробники мікросхем отримують до третини свого доходу від китайських покупців і витратили останні місяці на лобіювання проти жорсткіших обмежень..

Офіційні особи США заявили, що правила звільнять чіпи, призначені виключно для використання в комерційних програмах, таких як смартфони, ноутбуки, електромобілі та ігрові системи. Більшість правил набудуть чинності через 30 днів, хоча деякі набудуть чинності раніше.

Міністрерка торгівлі Джина Раймондо заявила, що зміни були внесені «для забезпечення максимальної ефективності цих правил» і що вона очікує, що правила оновлюватимуться принаймні щорічно.

Звертаючись до Китайської Народної Республіки, вона сказала: «Мета та сама мета, якою вона була завжди, а саме обмеження КНР до доступ до передових напівпровідників, які могли б сприяти проривам у штучному інтелекті та складних комп’ютерах, які є критично важливими для військового застосування КНР».

Адміністрація також внесла дві китайські компанії з розробки мікросхем та їхні дочірні компанії – підрозділи Moore Threads Technology і Biren Technology – до «списку організацій, торгівля з якими вимагає від американських компаній отримання спеціального дозвілу».

Сполучені Штати також заявили, що створять новий «сірий список», який вимагатиме від виробників певних менш просунутих чіпів повідомляти уряд, якщо вони продають їх Китаю, Ірану чи іншим країнам, на які поширюється ембарго США на постачання зброї.

В свою чергу, провідний розробник чіпів зі штучним інтелектом Nvidia заявив, що не очікує “значного впливу” на свої фінансові результати у найближчій перспективі. При цьому Nvidia заявила, що Китай зазвичай генерує від 20 до 25 відсотків доходу центру обробки даних компанії, що включає інші продукти на додаток до мікросхем, які забезпечують штучний інтелект.

Нові правила не будуть розповсюджуватись на більшість споживчих чіпів, які використовуються в ноутбуках або смартфонах.

Раніше Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до державного списку експортного контролю через підтримку військової та оборонно-промислової бази РФ.