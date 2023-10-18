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Мінкульт Німеччини не підтримує бойкот російської культури

Там вірять у "добрих росіян".

Мінкульт Німеччини не підтримує бойкот російської культури
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві культури Німеччини виступили проти бойкотування культури РФ на тлі нападу Росії на Україну, – пише Tagesschau.

Видання зазначає, що міністерка культури Німеччини Клаудія Рот на Франкфуртському книжковому ярмарку заявила, що не вірить у бойкот всього російського. За її словами, існує "інша Росія" у вигляді правозахисників, письменників, дисидентів, молодого покоління, а також членів ЛГБТ-руху та екологічного руху, які зазнають масових переслідувань.

"Культурний бойкот "вдарить саме по цих критичних голосах проти Путіна", – сказала Рот.

Рот підкреслила, що для них важкливо зробити так, щоб ці голоси були почуті та "обережно підтримувати їх у Росії, щоб не наражати на небезпеку ще більше".

Міланська опера La Scala відмовилася від бойкоту російської культури і відкриває новий сезон оперою Модеста Мусоргського “Борис Годунов”. Крім цього, у балетний сезон Міланської опери увійдуть "Лускунчик" й "Лебедине озеро" Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Прокоф’єва.

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