Армія Литви за допомоги німецької промисловості відремонтує українські танки

Раніше Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000.

Литовська армія спільно з оборонно-промисловим комплексом Німеччини відремонтує привезені з бойових дій в Україні танки Leopard. Після відновлення технічних можливостей танки повернуть на поле бою.

Про це повідомляє пресслужба армії Литви.

“Виконання таких реальних завдань дозволяє нам тренувати, підтримувати боєготовність особового складу, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і постійну підтримку України”, - йдеться у повідомленні.

Литовська армія нагадала, що раніше Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000.

Також раніше перша група з 18 механіків української армії, спеціалістів литовської армії пройшла підготовку з ремонту гаубиць, які через інтенсивну експлуатацію втрачають свої технічні характеристики.

Раніше повідомлялось, що найближчим часом Литва передасть Україні пускові установки до систем ППО NASAMS.