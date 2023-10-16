Росіяни обстріляли дві громади Сумщини

А пізніше росіяни атакували Херсонщину з п’яти літаків Су. За попередньою інформацією, по чотирьох населених пунктах Бериславського району вороги випустили 9 керованих авіабомб.

Шалигинську та Краснопільську громаду російські окупаційні війська обстріляли з мінометів.

Протягом дня 16 жовтня росіяни здійснили три обстріли, було зафіксовано 10 вибухів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Сьогодні, 16 жовтня, російських острілів зазнали Шалигинська та Краснопільська громади Сумської області.

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