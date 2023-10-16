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Росіяни обстріляли дві громади Сумщини

Обидві громади обстріляли з мінометів.

Росіяни обстріляли дві громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні,  16 жовтня, російських острілів зазнали Шалигинська та Краснопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА. 

Протягом дня 16 жовтня росіяни здійснили три обстріли, було зафіксовано 10 вибухів. 

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Шалигинську та Краснопільську громаду російські окупаційні війська обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня окупанти масовано обстріляли село Колодязі Краматорського району Донецької області.

А пізніше росіяни атакували Херсонщину з п’яти літаків Су. За попередньою інформацією, по чотирьох населених пунктах Бериславського району вороги випустили 9 керованих авіабомб.

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