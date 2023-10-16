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На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності

Пункти незламності забезпечені інтернетом та резервним електроживленням.

На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Вже на 96 залізничних вокзалах по всій Україні почали роботу пункти незламності. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешкаців теплою їжею”, - розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

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Зокрема, пункти незламності працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах -  фактично на всіх вокзалах країни.

Відвідувачі пунктів незламності можуть скористатися інтернетом через Starlink, крім того вони забезпечені резервним електроживленням.

Нагадаємо, Укрзалізниця запроваджує воєнізовану охорону вже на дев'яти рейсах.

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