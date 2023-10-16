На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності

Вже на 96 залізничних вокзалах по всій Україні почали роботу пункти незламності.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешкаців теплою їжею”, - розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Зокрема, пункти незламності працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах - фактично на всіх вокзалах країни.

Відвідувачі пунктів незламності можуть скористатися інтернетом через Starlink, крім того вони забезпечені резервним електроживленням.

Нагадаємо, Укрзалізниця запроваджує воєнізовану охорону вже на дев'яти рейсах.