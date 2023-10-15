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"Укрзалізниця" запустила новий залізничий рейс до Варшави через станцію Рава-Руська

Маршрут відновили після 18 років перерви.

"Укрзалізниця" запустила новий залізничий рейс до Варшави через станцію Рава-Руська
Фото: Укрзалізниця

У неділю вперше за 18 років "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Маршрут працюватиме у пересадковому форматі на хабовій станції Рава-Руська. 

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

Завдяки новому залізничному сполученню дістатись зручно до Варшави та Любліна, де робитимуть зупинку, можна не лише зі Львова, а й з Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Моршина, Брюховичів та Жовкви. До Рава-Руської пасажири можуть добратись потягом Коломия – Рава-Руська (№867/868), а у Раві-Руській пересісти до прямий потяг до Варшави.

За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. У пропозиції місця 1-го та 2-го класу.⠀

"На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% запропонованих квитків. Дякуємо нашим пасажирам, які обрали для подорожі цей новий маршрут. У найближчих планах міжнародний поїзд Чоп - Прага, а також працюємо над маршрутом Перемишль - Берлін", – розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Час у дорозі до Варшави становить близько 9 годин. Вартість квитка – від 1188 гривень.

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона. Супровід здійснюють два працівники, які перебувають у поїзді та контролюють дотримання порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

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