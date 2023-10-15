Внаслідок обстрілів Авдіївки загинули двоє мирних жителів

За минулу добу російські окупанти вбили двох жителів Донецької області, ще один поранений, –повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Мороз.

"На донецькому напрямку дві людини загинули в Авдіївці — місто зазнало ракетного удару і двох масованих артобстрілів. В Очеретиному поранено одну людину, пошкоджено будинок і підприємство. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Антонівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. Пошкоджено будинок у Кураховому", – написав Мороз.

На волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Максимівка. На горлівському напрямку в Часовоярській громаді пошкоджено три приватні будинки та дві багатоповерхівки. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку. У Нью-Йорку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 12 обстрілів Лиманської громади.

Вранці ворог завдав два авіаудари по стратегічній інфраструктурі Херсону. Також, внаслідок обстрілу Харківщини загинули двоє мирних жителів.