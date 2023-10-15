Окупанти завдали ударів по Херсонщині, поранений 79-річний чоловік

Лікарі борються за життя потерпілого.

Через нічні обстріли російської армії с. Кізомис на Херсонщині тяжкі поранення отримав літній чоловік, лікарі борються за його життя. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько першої години ночі окупанти вдарили по Кізомису. Під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Наразі лікарі провели операцію чоловіку і продовжують боротися за його життя.

Російські окупанти вкотре обстріляли Берислав. Внаслідок влучання у приватний будинок, загинула жінка.