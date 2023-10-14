Головне за суботу, 14 жовтня: Бої під Авдіївкою, труднощі з евакуацією українців із Сектора Гази

У суботу вранці окупанти обстріляли село Багатир на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинув 11-річний хлопчик. Його матір і 6-річний братик отримали важкі травми.

За інформацією правоохоронців, хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями.

"Росія атакувала село з РСЗВ "Смерч". Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місці ударів працювала група "Білий янгол" Великоновосілківського напрямку. Пошкоджено 20 приватних будинків, церкву, школу, цивільні авто та електромережу", – йдеться у повідомленні Нацполіції України.

Деякі мешканці в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами домівок.

Правоохоронці задокументували воєнний злочин.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 43 бойових зіткнення.

Ворог завдав 2 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 47 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Очеретине, Ласточкине та Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 − по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та 2 артилерійських засоби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 жовтня – в нашій новині.

13 жовтня ввечері ворог завдав авіаудару по Авдіївці. Внаслідок влучання у багатоповерхівку під завалами опинився чоловік, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Учора пізно ввечері росія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці. Під завалами ймовірно перебуває чоловік. Дістати тіло наразі неможливо", – розповіли у відомстві.

Сьогодні близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області.

Один зі снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям.

Інформація про інших потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, зранку внаслідок ворожого обстрілу Берислава загинула 60-річна місцева жителька.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл.

За його словами, те, що відбувається зараз в Газі, вже треба називати гуманітарною катастрофою.

Він повідомив, що у секторі Гази “не просто відключене світло, проблеми з водою, їжею, ліками. Проблема в тому, що там немає вже мобільного зв'язку”. “І цей коннект з нашими громадянами він теж втрачається. Станом на сьогодні в нас 243 людини наших громадян, які потребують евакуації. Ми розуміємо, що ця цифра точно не остаточна, вона буде зростати”, - сказав Лубінець.

Він зазначив, що вчора був офіційно підкріплений документально дозвіл на евакуацію громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні перетнути пункт перетину “Рафах”. Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту.

Подробиці – в новині.

Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі відбору футбольного чемпіонату Європи-2024 з рахунком 2:0.

Матч відбувся у Празі на стадіоні “Epet Аrena”.

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