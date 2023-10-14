Поліцейські виявили відео під час моніторингу інтернету.

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності водійку, яка їздила містом у комендантську годину.

Про це повідомили у столичній поліції.

Подруга порушниці опублікувала відео у соцмережі, на якому вони їздять столицею з порушенням правил дорожнього руху.

Поліцейські виявили відео під час моніторингу інтернету і встановили її особу.

Як зʼясувалося, після закриття одного із закладів о 23:00 годині в Печерському районі міста, відвідувачка попросила подругу відвезти її додому.

Сьогодні жінку допитали. Патрульні склали відносно порушниці адмінпостанову за ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення − керування автомобілем по смузі зустрічного напрямку.

Нагадаємо, МВС анонсувало законопроєкт щодо встановлення відповідальності для закладів, які порушують комендантську годину. У випадку першого порушення штраф становитиме від 34 тис. до 170 тис. гривень.