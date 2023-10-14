Українські війська на Таврійському напрямку знищили 800 загарбників та ворожий "Солнцепьок"

Під Авдіївкою ворог зазнає великих втрат у живій силі та застосовує менше техніки через її брак. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"По Авдіївці ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону, втім намагання ворога безуспішні. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога, також близько 15 атак ворога відбито в районах Мар'їнки. На Шахтарському напрямку вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського за підтримки авіації і на запорізькому напрямку намагався відновити втрачене положення біля Роботиного", – повідомив Штупун.

Загалом на Таврійському напрямку втрати в особовому складі ворога збільшуються з кожною добою, а кількість техніки, яку він кидає в атаки, значно зменшується.

"Якщо ми позавчора знищили 80 одиниць техніки, 2 дні тому – 112 , то за вчорашній день 26 одиниць знищено. Втрати ворога в особовому складі продовжують рости. Минулої доби це майже 800 осіб. Серед знищеної військової техніки – Су-25, збитий на Донеччині, БМПТ "Термінатор" знищено і важка вогнеметна система ворога "Солнцепьок", Загалом на Таврійському напрямку втрати в особовому складі ворога збільшуються з кожною добою, а кількість техніки, яку він кидає в атаки, значно зменшується.

"Якщо ми позавчора знищили 80 одиниць техніки, 2 дні тому – 112 , то за вчорашній день 26 одиниць знищено. Втрати ворога в особовому складі продовжують рости. Минулої доби це майже 800 осіб. Серед знищеної військової техніки – Су-25, збитий на Донеччині, БМПТ «Термінатор» знищено і важка вогнеметна система ворога «Солнцепьок", – повідомив Штупун.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони знищили ворожий штурмовий ліатк Су-25, також за добу ворог втратив близько 970 осіб живої сили та 9 танків.