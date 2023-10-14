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Росіяни від ранку обстрілюють Херсонщину

Є руйнування.

Росіяни від ранку обстрілюють Херсонщину
Фото: Херсонська ДСНС

У суботу ворог кілька разів обстріляв передмістя Херсона, унаслідок цього є руйнування і пожежі, інформації про жертви і постраждалих немає. Про це повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Від ранку російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів вдарили по передмістю Херсона! Внаслідок влучань є руйнування і пожежі. Про загиблих та поранених інформація не надходила", – написав Мрочко в телеграм-каналі в суботу.

Також, у ДСНС Херсонщини повідомили, що в одному з мікрорайонів виникла пожежа в гаражному кооперативі. Вогнеборці швидко прибули на місце події. Через повторні обстріли пожежно-рятувальному підрозділу довелось кілька разів відходити в безпечне місце. 

Мрочко додав, що росіяни періодично обстрілюють і Херсон, тому жителям необхідно подбати про свою безпеку.

Нагадаємо, вранці окупанти зі "смерчів" обстріляли Донеччину. Там загинув 11-річний хлопчик, 6-річний братик загиблого та матір отримали поранення. 

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