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Окупанти обстріляли Донеччину зі "смерчів". Загинув 11-річний хлопчик

Матір і 6-річний братик загиблого отримали поранення.

Окупанти обстріляли Донеччину зі "смерчів". Загинув 11-річний хлопчик
Фото: скріншот з відео Нацполіції України

У суботу вранці окупанти обстріляли село Багатир на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинув 11-річний хлопчик. Його матір і 6-річний братик отримали важкі травми. 

Про це повідомляє Нацполіція України.

За інформацією правоохоронців, хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями.

"Росія атакувала село з РСЗВ "Смерч". Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місці ударів працювала група "Білий янгол" Великоновосілківського напрямку. Пошкоджено 20 приватних будинків, церкву, школу, цивільні авто та електромережу", – йдеться у повідомленні.

Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами домівок. 

Правоохоронці задокументували воєнний злочин.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог обстріляв Херсонщину. Унаслідок атаки загинула 60-річна жінка. Загалом ворог завдав 3 ракетних і 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ і населених пунктів.

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