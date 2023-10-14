Берислав знову під обстрілами. Є загибла

Окупанти знову вкрили вогнем Берислав. Внаслідок обстрілів загинула місцева жителька. Про це повідомив голова Херсонської ОВА, Олександр Прокудін.

"Близько 6 ранку армія рф вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка. На жаль, жителька загинула. Її травми були несумісні з життям", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що за минулу добу російські війська 24 рази обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 109 снарядів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Інженерному, Наддніпрянському, Садовому, Степанівці, Придніпровському та Зимівнику.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 2 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російська армія 100 разів відкривала вогонь по Херсонській області, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 49 снарядів. Через російську агресію двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення, зокрема – дитина.