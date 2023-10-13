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ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсонській області росіяни протягом доби вбили двох, поранили шістьох людей

Серед поранених – дитина. 

Протягом 12 жовтня російська армія 100 разів відкривала вогонь по Херсонській області, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 49 снарядів.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення, зокрема – дитина. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі; медичну установу та завод у Херсоні; підприємство у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Херсонська область зазнає ворожих атак щодня. Росіяни б'ють по житлових будинках та людних місцях.

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